Homicidios al alza en la V Región: Ministro de Seguridad confiesa que "nos estamos quedando atrás en la recuperación de Valparaíso"

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, reconoció la preocupación del Gobierno por el aumento de 23% en los homicidios en la región de Valparaíso, escenario que contrasta con la tendencia nacional de disminución de otros delitos violentos, según dijo durante una visita realizada este lunes a la Ciudad Puerto, instancia donde la autoridad afirmó que la zona figura entre las cuatro regiones del país donde este tipo de crimen ha registrado un incremento y adelantó que se implementarán intervenciones focalizadas en barrios de alta complejidad, además de reforzar la presencia policial.

Consultado por la evolución de los homicidios en la región, el secretario de Estado señaló que "hay cuatro regiones a nivel nacional, no son las más grandes pero sí han tenido alzas en los homicidios, lo que nos preocupa. La región sigue las tendencias a nivel nacional de disminución de robos con violencia y otros, pero en homicidios nos estamos quedando atrás en la recuperación de Valparaíso. También hay un aumento de homicidios con armas blancas, que nos preocupa".

Asimismo, el titular de Seguridad Pública indicó que "lo que uno ve en los análisis es que la dinámica delictual porteña es diferente a la del resto del país. Incluso en la llegada de bandas de crimen organizado extranjero, que no han logrado penetrar con la misma velocidad que en otros lugares de nuestro país y, por tanto, hay que analizar esa dinámica y es lo que estamos haciendo tanto con la Policía de Investigaciones y con Carabineros para poder hacernos cargo de esa cifra".

También subrayó que "no es la tónica a nivel nacional, pero nos preocupa en esta región y en algunas regiones del norte donde no hemos logrado revertir la cifra".

INTERVENCIÓN EN BARRIOS

En ese contexto, Arrau anunció que, junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito, ejecutará un plan de intervención en sectores específicos de la región, aunque evitó identificar los lugares antes de informar a las comunidades involucradas. Al respecto, explicó que "vamos a intervenir un polígono que está definido en base a los indicadores delictuales y otros parámetros. Lo vamos a conversar con la comunidad antes de hacerlo público, pero sin duda van a ser en sectores emblemáticos donde queremos mostrar que la presencia del Estado va a marcar una diferencia".

De igual forma, el Ministro de Seguridad Pública sostuvo que "son polígonos que vamos a intervenir con recursos, también con acción policial, en ciudades tan emblemáticas como ésta, y también lo haremos en Santiago y en otras grandes ciudades, para demostrarle a la ciudadanía que donde el Estado se pone las pilas podemos recuperar esas postales antiguas para que Chile vuelva a tener esperanza de que podemos recuperar un país tranquilo que perdimos hace varias décadas".

Tras cartón, realizó una reflexión de la que aseguró que no se trataba de un tema político, sino que explicó que "de a poco nuestra sociedad fue normalizando la pérdida del espacio público y la pérdida del rol de la autoridad".

FORTALECIMIENTO DE POLICÍAS

Respecto del fortalecimiento de las policías, el ministro afirmó que "estamos trabajando –por mandato del Presidente– para tener un plan potente para contar con más fuerzas policiales. Se anunció la semana pasada una ley para el fortalecimiento de Carabineros, a través de bonos por riesgo, de incentivar a los estudiantes y luego entraremos con la PDI para tener mayor fuerza policial en las calles".

Además, precisó que "esto va acompañado de implementación de un sistema tecnológico de control de gestión de Carabineros, que nos va a permitir monitorear en tiempo real los servicios y la focalización de los mismos".

Finalmente, el secretario de Estado sostuvo desde Valparaíso que "esto va a estar implementado hacia fines de año, junto con la redestinación de cerca de 1.100 carabineros de aquí a fin de año de otras funciones a funciones operativas. Por eso esperamos tener algo más de presencia y recuperando territorio al crimen y al delito".

Cabe hacer presente que las declaraciones del ministro Martín Arrau fueron realizadas durante su visita a Valparaíso, donde encabezó un operativo interinstitucional de fiscalización en los alrededores del terminal de buses y el eje de calle Uruguay, donde posteriormente recorrió el entorno del Mercado Cardonal, instancia en la que abordó los principales desafíos que enfrenta la región en materia de seguridad pública.

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