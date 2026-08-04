Carabineros frustra el escape de tres delincuentes que asaltaron un local en Reñaca

La rápida denuncia de la víctima permitió a Carabineros desplegar un operativo que culminó con la detención de tres personas –dos de ellas adolescentes–, sindicadas como presuntas autoras de un robo con intimidación que afectó a un local comercial de Reñaca, en la comuna de Viña del Mar.

La jefa de la Tenencia de Carabineros Reñaca, teniente Jacqueline Urzúa, señaló que los tres individuos, "momentos antes habían intimidado a un trabajador de un local comercial para sustraer diversas especies".

De igual forma, sostuvo que "gracias a la rápida denuncia de la víctima y al despliegue policial, se realizó un seguimiento que permitió su detención y la recuperación de la totalidad de las especies sustraídas, además de la incautación del elemento utilizado para cometer el delito".

Cabe hacer presente que los tres sujetos detenidos quedaron a disposición de la justicia para su respectiva audiencia de control de detención.

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