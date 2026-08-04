Mundaca arremete contra Arrau: critica no haber sido informado de su visita y cuestiona dichos sobre crimen organizado en la V Región

Las declaraciones formuladas por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, durante su visita a Valparaíso continúan generando reacciones. Luego que la autoridad reconociera la preocupación del Gobierno por el aumento de los homicidios en la zona y afirmara que la región "reúne condiciones que busca el crimen organizado" debido a su condición portuaria y logística, el gobernador Rodrigo Mundaca cuestionó tanto la forma en que se desarrolló la visita como el contenido de sus planteamientos.

En primer término, la máxima autoridad regional manifestó su molestia por no haber sido informado de la presencia de Arrau, señalando que "me enteré por la prensa que estaba en la región, lo cual no se condice con las cosas que le hemos planteado al Presidente Kast, con quien hemos estado reunido tres veces y le hemos dicho que hay que mejorar ese tipo de prácticas, porque la primera autoridad regional es quien habla, es la autoridad electa democráticamente que ejerce la administración superior de la región y en algunos casos hay ministros que han comprendido el mensaje que hemos entregado los gobernadores regionales en La Moneda varias veces".

Respecto de las afirmaciones realizadas por Arrau acerca de las características que tendría la región para el asentamiento del crimen organizado, Mundaca sostuvo que "la presencia del Ministro tampoco fue edificante, cuando dice que la región de Valparaíso –a propósito de nuestra condición portuaria– tiene condiciones ideales para que se establezca el crimen organizado y las bandas criminales. Me parece que es una muy mala cuña decir que nuestra región tiene condiciones ideales para que se extienda el crimen y las bandas organizadas. Me parece que es lamentable".

Asimismo, abordó el diagnóstico realizado por Arrau sobre el comportamiento de los delitos en la región y planteó que "cuando dice que los delitos se han incrementado en materia de homicidios, secuestros y robos con fractura, eso da cuenta de que efectivamente tenemos un pendiente. Y tenemos pendiente cuando el Gobierno hizo su campaña en torno a la seguridad. El principal eslogan de campaña es que se les acababa la fiesta a los delincuentes; y la verdad es que no vemos un resultado".

Y ahondo en que "hoy día tenemos un Seremi de Seguridad, teníamos un compromiso con la seguridad por parte del Gobierno Central y la verdad es que los resultados no se ven a la vista. Al contrario, han crecido los homicidios, han crecido los asaltos, han crecido delitos que históricamente estaban completamente alejados de la memoria colectiva de los chilenos. Hubo muchos secuestros en dictadura, pero aquí también han habido secuestros extorsivos en nuestra región este último tiempo".

En esa misma línea, el gobernador Rodrigo Mundaca apuntó a las capacidades operativas de las policías y manifestó que "hoy día tenemos un déficit de Carabineros, tenemos más de 2.000 efectivos faltantes en nuestra región. Tenemos vehículos policiales que hoy día no se están utilizando, problemas con la seguridad, los comités STOP no están dando cuenta de la necesidad de reforzar fuerza y medio, por trabajar de manera preventiva. Cuando se habla de seguridad es importante hablar de inteligencia policial y creo que hoy día la inteligencia policial está al debe".

Finalmente, la autoridad defendió el trabajo que desarrolla el Gobierno Regional en materia de seguridad, explicando que "tenemos distintos proyectos en materia de seguridad, con Bomberos, con Conaf, con Senapred, con las policías y, por tanto, (...) estamos trabajando en seguridad, ponemos recursos y no somos un buzón permanente para poner recursos para seguridad si es que no somos parte de la misma".

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