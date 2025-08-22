Homicidio frustrado en Quilpué: en prisión preventiva quedó sujeto acusado de brutal golpiza contra conductor de micro de 77 años

Sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva quedó S.A.S.G., imputado por el delito de homicidio frustrado, ilícito cometido contra el conductor de 77 años de un microbús, quien fue brutalmente agredido el martes 19 de agosto en Quilpué.

El Juzgado de Garantía de la Ciudad del Sol tomó esta determinación por considerar que la libertad del imputado –un hombre de 42 años– constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, además de tener en cuenta el peligro de fuga.

La decisión la adoptó la magistrada María Alejandra Radic, quien acogió de esta manera la solicitud de la Fiscalía respecto a aplicar la medida cautelar más gravosa.

De igual forma, la jueza dio orden de ingreso a un centro penitenciario que determine Gendarmería, a solicitud de la defensa del imputado, por razones de seguridad.

Asimismo, se indicó que el tribunal fijó en 90 días el plazo de investigación.

Cabe hacer presente que tras una serie de diligencias investigativas, desarrolladas por Carabineros, en coordinación con el Ministerio Público, se dio con el paradero del hombre que agredió de manera salvaje a este conductor en la Av. Los Carrera.

Producto de lo anterior, el hombre perdió el conocimiento y debió ser trasladado de emergencia hasta el Hospital de Quilpué, desde donde se reportó que resultó con lesiones de carácter grave, pero que se mantiene fuera de riesgo vital.

