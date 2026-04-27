Homicidio frustrado en La Calera: dos sujetos le disparan a joven mientras compartía con su pareja en plaza de Villa Los Copihue

Un homicidio frustrado con arma de fuego quedó al descubierto en la comuna de La Calera, donde un joven resultó herido tras ser atacado en plena vía pública.

De acuerdo a lo informado por el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso, detectives de dicha unidad, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística, concurrieron inicialmente al Hospital Biprovincial Quillota-Petorca y luego al sitio del suceso, ubicado en la plaza de Villa Los Copihue.

En el centro asistencial, los funcionarios lograron establecer que la víctima corresponde a un hombre chileno de 26 años, sin antecedentes policiales, quien presentaba una herida por proyectil balístico con entrada y salida en su muslo izquierdo. Según el diagnóstico médico, se encuentra fuera de riesgo vital.

En paralelo, los funcionarios de la policía civil se trasladaron hasta el lugar del ataque, donde realizaron el levantamiento de evidencia balística, recopilación de testimonios y análisis de cámaras de seguridad de este sector calerano.

Respecto a la dinámica de los hechos, Gallardo explicó que "este homicidio frustrado ocurre cuando la víctima se encontraba junto a su pareja al interior de la plaza y es abordado por a lo menos dos sujetos, donde uno de ellos le dispara un arma de fuego, y le dispara, provocándole las heridas antes señaladas".

Todos los antecedentes recabados serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para dar con el paradero de los responsables.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA