Homicidio en La Calera: Hombre de 45 años es apuñalado y PDI busca al presunto culpable

Un brutal homicidio tuvo como escenario la Población Pablo Neruda de la comuna de La Calera en el interior de la Región de Valparaíso.

Según los primeros antecedentes y por razones que son investigadas un hombre de nacionalidad chilena de aproximadamente 45 años de edad y sin antecedentes policiales habría sido atacado por un segundo sujeto con un arma corto punzante causándole la muerte.

Según el informe médico inicial la víctima habría fallecido por estás heridas propinadas en la región torácica posterior.

El equipo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones que se hizo presente en el Pasaje Las Antenas de la Población Pablo Neruda de La Calera levantó evidencias en el sector junto con revisar una serie de cámaras de seguridad, esto habría permitido identificar al presunto agresor quien es intensamente buscado por la PDI.

