Homicidio a balazos en Cerro Mariposas: PDI investiga ataque armado en Valparaíso

Detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI Valparaíso, junto al Laboratorio de Criminalística, se encuentran investigando un homicidio con arma de fuego ocurrido en el Cerro Mariposas de la ciudad puerto.

De acuerdo con lo informado por el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la BH Valparaíso, el hecho quedó al descubierto la noche de este sábado, luego de que el turno de instrucción y flagrancia del Ministerio Público solicitara la concurrencia policial hasta la calle René Lagos.

En el lugar, los equipos especializados establecieron que la víctima corresponde a un hombre chileno de 26 años de edad, sin antecedentes policiales, quien presentaba diversos impactos balísticos en la región torácica, abdominal y en extremidades distales. Según el examen del médico criminalista, la causa de muerte sería un traumatismo tóraco-abdominal provocado por proyectil balístico.

Respecto a la dinámica del hecho, se investiga que un grupo indeterminado de sujetos llegó hasta el sector a bordo de un vehículo, desde el cual descendieron para efectuar múltiples disparos tanto en contra de la víctima como hacia un inmueble cercano, resultando el hombre fallecido en el lugar.

Actualmente, los detectives realizan el levantamiento de evidencias balísticas, empadronamiento de testigos y análisis de cámaras de seguridad, diligencias que buscan establecer la identidad de los responsables y esclarecer completamente los hechos, antecedentes que serán puestos a disposición del Ministerio Público.