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Hombre termina con tres impactos de bala en límite de las comunas de Quillota y La Cruz

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La emergencia se encuentra en pleno desarrollo, y hasta el momento solo se conoce que el sujeto debió ser auxiliado con reanimación cardiopulmonar por personal de seguridad municipal.

Hombre termina con tres impactos de bala en límite de las comunas de Quillota y La Cruz
Domingo 30 de agosto de 2026 20:37
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Durante la noche de este domingo, un hombre adulto resultó baleado con 3 impactos de bala en distintas partes de su cuerpo, en el límite entre las comunas de Quillota y La Cruz de la región de Valparaíso, por lo que personal de seguridad municipal debió llegar a socorrerlo.

La emergencia se encuentra en pleno desarrollo, y hasta el momento solo se conoce que el sujeto debió ser auxiliado con reanimación cardiopulmonar.

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