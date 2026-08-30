Hombre termina con tres impactos de bala en límite de las comunas de Quillota y La Cruz

Durante la noche de este domingo, un hombre adulto resultó baleado con 3 impactos de bala en distintas partes de su cuerpo, en el límite entre las comunas de Quillota y La Cruz de la región de Valparaíso, por lo que personal de seguridad municipal debió llegar a socorrerlo.

La emergencia se encuentra en pleno desarrollo, y hasta el momento solo se conoce que el sujeto debió ser auxiliado con reanimación cardiopulmonar.

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