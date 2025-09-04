Hombre se encuentra en coma inducido tras recibir múltiples disparos y puñaladas en su domicilio en toma de Placilla

Un hombre fue atacado por un grupo de personas con un arma de fuego y una cortopunzante al interior de una toma ubicada en el sector de Placilla, en la comuna de Valparaíso.

La víctima está internada en el Hospital Carlos Van Buren de la Ciudad Puerto, en estado grave, bajo coma inducido y con pronóstico reservado.

El sujeto recibió múltiples disparos y heridas con arma blanca en su cuerpo, en en un domicilio de la toma denominada "Nueva Placilla".

El fiscal de Turno Sitio del Suceso, Sergio Moya, informó que debido a este hecho se solicitó que el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios del Ministerio Público y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), realizaran las diligencias y el levantamiento de evidencias en el sitio del suceso.

En tanto, el jefe de la Brigada de Homicidio de la PDI de Valparaíso, subprefecto Rodrigo Gallardo, dio a conocer que la víctima es un hombre de nacionalidad chilena de 46 años con antecedentes policiales.



