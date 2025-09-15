Hombre resulta con graves quemaduras tras incendio de ruco en Villa Alemana

Un hombre de 39 años sufrió graves quemaduras en su cuerpo tras el incendio de la vivienda precaria donde pernoctaba en la comuna de Villa Alemana, en la región de Valparaíso. El siniestro ocurrió en un sitio eriazo ubicado a un costado de la línea férrea, en la intersección de las calles Berlín con Blanco Encalada.

Según los primeros informes, el mismo hombre habría sido el responsable de iniciar el fuego, aunque las causas exactas del incidente están siendo investigadas por las autoridades.

Tres compañías del Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana acudieron al lugar para controlar las llamas.

Al llegar, se encontraron con el afectado, quien presentaba quemaduras en sus extremidades y el tórax. Personal del SAMU le brindó los primeros auxilios en el sitio del suceso, para luego trasladarlo a un centro asistencial para recibir atención médica especializada.

PURANOTICIA