Hombre queda grave tras recibir ataque a balazos afuera de su domicilio en Llolleo

Detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI San Antonio investigan un homicidio frustrado registrado afuera de una casa en la localidad de Llolleo.

Las primeras informaciones proporcionadas por la policía civil dan cuenta que el hecho se registró en las afueras del domicilio de la víctima, ubicado en la población La Viuda.

"La víctima, mayor de edad y residente del inmueble, al salir a su frontis en horas de la noche, sufre sorpresivamente un ataque con arma de fuego", señaló el comisario Pablo Alegría, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI San Antonio.

La víctima recibió una serie de impactos balísticos en una de sus piernas, siendo trasladado al Hospital de San Antonio, donde se mantiene en estado grave.

Por lo anterior, la unidad de la PDI se encuentra realizando las diligencias investigativas pertinentes para lograr el esclarecimiento de los hechos.

