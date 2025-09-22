Hombre que fue baleado en el rostro y apuñalado en el tórax en Villa Alemana está internado, pero fuera de riesgo vital

Un hombre de 43 años debió ser internado en el Hospital de Quilpué luego de haber sido baleado en el rostro y presentar dos heridas con arma blanca en el tórax.

La víctima fue hallada por vecinos en el pasaje Dinamarca de la comuna de Villa Alemana, quienes de inmediato dieron aviso a personal del SAMU.

A su vez, lo derivaron al centro asistencial de la Ciudad del Sol, lugar donde permanece internado y fuera de riesgo vital, según dieron a conocer.

Al lugar donde ocurrieron los hechos se desplazaron las policías, quienes desarrollan diligencias para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de los autores.

Desde Carabineros informaron que la víctima internada en el hospital registra antecedentes policiales por delitos violentos y contra la propiedad.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA