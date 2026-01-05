Hombre que acababa de salir de la cárcel fue detenido por robarle $500.000 a una mujer en el plan de Valparaíso

Carabineros detuvo a un delincuente que minutos antes había perpetrado el robo de $500.000 a una mujer que había hecho un giro desde un cajero automático de Valparaíso.

En el marco del plan «Verano Seguro», uniformados fueron alertados de que una mujer había sido víctima de un robo de dinero que había girado desde un cajero automático del plan de la comuna, monto que correspondía a su sueldo del mes.

La víctima indicó que al llegar a la intersección de avenida Pedro Montt con calle 12 de febrero, un hombre la abordó y le sustrajo el dinero para luego huir.

Con los antecedentes sobre su vestimenta, los carabineros lo ubicaron rápidamente, procediendo a su detención y recuperando $481.000 del dinero sustraído.

Cabe hacer presente que el imputado –con nutrido prontuario por delitos como robo, hurto y lesiones– recientemente había cumplido condena por el delito de lesiones en el Complejo Penitenciario de Valparaíso.

Por instrucción del Ministerio Público, el individuo detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía porteño para su control respectivo.

