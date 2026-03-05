Aprueban hoja de ruta que guiará la inversión en ciencia, tecnología e innovación en la Región de Valparaíso

En el marco de una nueva sesión del Comité Regional de Ciencia, Tecnología, e Innovación para el desarrollo de la región (CORECYT) este jueves se presentó el marco estratégico del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD) 2026-2027 para el financiamiento de iniciativas de innovación, competitividad, ciencia y tecnología, el cual será la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) 2025-2035, instrumento de planificación del Gobierno Regional de Valparaíso.

Para el año 2027, el marco estratégico del FRPD podrá ser complementado por la Estrategia Regional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo de la Región de Valparaíso que se encuentre aprobada por el Consejo Regional de Valparaíso.

De esta forma, los consejeros y consejeras de la mesa compuesta por el Gobernador Regional, los seremis de Ciencia, Economía y Educación, gremios, universidades de la región y la presidenta de la comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Consejo Regional del Consejo Regional, aprobaron de manera unánime lo presentado.

Este marco estratégico considera cuatro ejes de desarrollo, seis objetivos estratégicos y 25 líneas de acción de la ERD. Sus ejes contemplan: ecosistemas y bienes comunes naturales; economía regional y desarrollo local sostenible; habitabilidad y movilidad sostenible; así como territorio regional planificado.

Dentro de sus objetivos estratégicos se encuentra la sostenibilidad de los bienes comunes naturales; promoción del derecho humano al agua; fortalecimiento y diversificación de la matriz productiva regional; construcción de una habitabilidad digna; democratización de la movilidad de las personas y gestión y reducción del riesgo de desastres.

Ante esto, el Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, señaló que “hoy día teníamos la misión de aprobar el marco estratégico para el año 2026 y la verdad que ha habido una aprobación unánime. Es un marco estratégico que finalmente define estratégicamente las líneas que va a abordar en materia investigativa los FRPD, cuáles van a ser las líneas de investigación que vamos a apoyar y financiar desde el Fondo Regional de Productividad y Desarrollo.

Este es un trabajo que es bien intenso, lo venimos desarrollando hace 3-4 años, venimos trabajando precisamente en el espacio del CORECYT, cuya responsabilidad también es elaborar la estrategia regional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y por tanto, el marco estratégico también le tributa a la elaboración de la estrategia regional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que esperamos tenerla a fines del primer semestre del año 2026”, puntualizó.

