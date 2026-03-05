Declaran admisible querella criminal presentada por la Municipalidad de Quilpué contra barristas que habrían provocado incendio

Por cumplir los requisitos legales fue acogida la querella interpuesta por la Municipalidad de Quilpué contra hinchas de Colo-Colo y todos quienes resulten responsables de haber iniciado presumiblemente el incendio estructural que consumió en su totalidad el inmueble donde funcionaba una feria.

Luego que el Juzgado de Garantía aceptara la querella, el Ministerio Público deberá decretar las primeras diligencias y definir quién estará a cargo de la investigación.

Al respecto Carolina Corti, alcaldesa de Quilpué, se mostró conforme con la medida. “Una muy buena decisión es la que ha declarado el Juzgado de Garantía, ya que nos permitirá ejercer todos los derechos que nos otorga el ordenamiento jurídico a nosotros como querellante. Y permitirá también que el Ministerio Público pueda ordenar las diligencias de investigación que hemos solicitado en la querella”.

“Nosotros requerimos formalmente las grabaciones de cámaras de seguridad de locales comerciales, estaciones de colectivos, condominio y un mall cercano al lugar del siniestro, además contamos con testigos y con los videos viralizados en redes sociales, todo esto con el propósito de identificar a los responsables y éstos paguen con cárcel el gran daño que generaron”, puntualizó la jefa comunal.

Recordemos que el pasado domingo, aproximadamente a las 14:00 horas, un grupo aproximado de 40 hinchas, que se transportaban en dos buses de locomoción colectiva, además de una camioneta bloquearon Avenida Los Carrera, dispersaron un polvo similar al utilizado en dispositivos de extinción de incendios, y los ocupantes de la camioneta antes mencionada habrían detonado fuegos artificiales en el mismo lugar donde se inició en incendio.

PURANOTICIA