Hombre pierde la vida tras caer al vacío desde un puente en Viña del Mar

Una persona de sexo masculino se quitó la vida tras lanzarse al vacío desde el puente Viaducto El Salto, a metros del túnel Los Gemelos, en Viña del Mar.

La víctima fatal es un hombre de alrededor de 30 años, quien tomó esta drástica decisión tras ser visto merodeando este punto de la zona oriente de la comuna.

Diversos organismos de emergencia llegaron hasta el sitio del suceso para atender el hecho, confirmando que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Producto de lo ocurrido, el tránsito vehicular en la calle Limache, en dirección hacia la provincia de Marga Marga, quedó suspendido por el procedimiento.

La concesionaria Ruta 68 informó que "continúa incidente vial en el kilómetro 9,8, sector Viaducto El Salto, dirección a Santiago. Procedimiento por calle Limache".

Asimismo, hicieron un llamado a los conductores a que "conduzca con precaución".

Cabe hacer presente que hace poco más de un mes se registró un hecho de similares características y en el mismo lugar, cuando un hombre se quitó la vida lanzándose al vacío desde el puente, hecho registrado el día 6 de febrero pasado.

(Imagen: Alerta Concón)

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