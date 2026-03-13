Hombre perdió la vida tras ser baleado en el sector de Miraflores Alto en Viña del Mar: atacante se encuentra identificado

Un hombre de 28 años, de nacionalidad chilena, falleció tras recibir un impacto balístico en el sector de Miraflores Alto, en la ciudad de Viña del Mar.

El crimen se registró durante la mañana de este viernes, cuando la víctima fue atacada por un sujeto que se encuentra plenamente identificado.

El equipo de la Brigada de Homicidios Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra en la búsqueda del sujeto que percutó el arma de fuego.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI) informó que "la mañana de hoy, el turno de Instrucción y Flagrancia del Ministerio Público solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios junto al Laboratorio Criminalístico hasta el Pasaje Los Olivos, esto es un sector de tomas de Miraflores Alto de la comuna de Viña del Mar, posterior por un homicidio con arma de fuego".

Agregó que, "es por ello que se constituyen los detectives junto al Laboratorio Criminalística y logran establecer que la víctima corresponde a un hombre chileno de 28 años de edad, el cual al examen del nuevo criminalista presentaba una herida torácica anterior por un proyectil balístico único, y su causa de muerte estaría de correspondencia con un traumatismo torácico por proyectil balístico".

El contexto de este homicidio ocurrió "cuando en horas de la mañana, la víctima en compañía de un amigo transitaba por dicho sector y es abordado por un imputado, el cual se encuentra identificado, quien premonido de un arma de fuego le dispara en una oportunidad ocasionándole la muerte en el lugar".

Finalmente, el funcionario indicó que "nuestro equipo especializado se encuentra trabajando aún en el sitio del suceso y también en la búsqueda del imputado".

PURANOTICIA