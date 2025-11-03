Hombre muere tras ser atropellado por un automóvil que terminó volcado en la subida Santos Ossa de Valparaíso

Un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo en la subida Santos Ossa de Valparaíso.

El hecho se produjo cerca de las 20:00 horas de este domingo en cercanías del kilómetro 107.

El automóvil involucrado en el fatal atropello terminó volcado en la calzada poniente de la ruta 68.

Por motivos que son materia de investigación, el cuerpo de la persona fallecida fue encontrado horas después del accidente, cerca de la medianoche, según consigna radio Biobío.

Hasta el sitio del suceso concurrió personal de emergencia y Carabineros, mientras que la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) quedó a cargo de realizar los peritajes correspondientes.

