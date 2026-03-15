Hombre muere tras ser atropellado de madrugada en plena Avenida San Martín en Viña del Mar

Este domingo pasadas las 5 de la mañana la Avenida San Martín en Viña del Mar fue escenario de un atropello con resultado de muerte.

Según la información entregada por la mayor Jimena Oñate, de la Primera Comisaría de Carabineros de Viña del Mar, los hechos ocurrieron a la altura del número 563, esto es entre 6 y 7 Norte.

Un hombre de aproximadamente de 58 años fue encontrado sin signos vitales en plena vía el cuál habría sido atropellado según testigos por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga.

La misma información contempla que a solo una cuadra del lugar es encontrada la camioneta que había sido parte de brutal atropello. Al cierre de esta nota no habían detenidos tras el hecho.

PURANOTICIA