Hombre muere tras ser atacado con un arma cortante en el sector de Miraflores Alto en Viña del Mar

Un hombre fue asesinado la tarde de este miércoles en el sector Miraflores Alto de la ciudad de Viña del Mar.

La persona de 65 años y sin antecedentes policiales fue atacada con un arma cortante en el sector de tomas.

Sobre este crimen se refirió el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI).

"La tarde de hoy, el Turno Regional de Instrucción y Flagrancia del Ministerio Público solicitó a la concurrencia de la Brigada de Homicidios, junto al Laboratorio de Criminalística, hasta el pasaje de Canberra, con pasaje de Nahuel, que está en el sector de tomas de Miraflores Alto, de la comuna de Viña del Mar. Lo anterior fue un homicidio con arma cortante".

El funcionario agregó que "es por ello que al constituirse los detectives, junto al médico criminalista, logró establecer que la víctima corresponde a un hombre chileno, de 65 años de edad, sin antecedentes policiales".

"Al examen del médico, presentaba tres heridas cortantes a nivel de tórax, y su causa de muerte tendría correspondencia con un traumatismo torácico por herida cortopenetrante", detalló.

En estos momentos, indicó Gallardo, los detectives "se encuentran levantando diversas evidencias desde el sitio del suceso, el empadronamiento de vecinos y también el relato de testigos".

Lo anterior, con la finalidad de establecer la dinámica y la autoridad de él o de los involucrados en el hecho.

El jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI), sostuvo que "todos estos antecedentes serán presentados al Ministerio Público".

(Imagen: PDI)

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