Hombre ingresó a la Defensoría Penal Pública de Valparaíso a causar daños y terminó detenido al interior del edificio

Un hombre de 40 años fue detenido por Carabineros luego de ingresar durante la madrugada a dependencias de la Defensoría Penal Pública de Valparaíso, donde habría provocado daños en distintos sistemas del inmueble.

El procedimiento se registró cerca de las 06:30 horas de este miércoles 26 de agosto, luego de que personal de la 2ª Comisaría Central de Carabineros de Valparaíso acudiera hasta calle O'Higgins tras recibir un llamado al nivel 133.

Una vez en el lugar, y con autorización del personal de seguridad, los funcionarios policiales realizaron una inspección al interior del edificio. Durante la revisión constataron daños en el sistema de cámaras de seguridad y en el sistema de climatización, aunque no se detectó la sustracción de especies.

El sujeto fue localizado durante un rastreo efectuado al interior de las dependencias y posteriormente detenido. Se trata de un ciudadano chileno de 40 años que, de acuerdo con Carabineros, mantiene antecedentes policiales previos.

El mayor Guido Klesse, comisario de la 2ª Comisaría Central Valparaíso, explicó que "se logró la detención de un sujeto que había ingresado a dependencias de la defensoría penal pública", agregando que "el hecho ocurrió a las 6:30 horas en la calle O'Higgins cuando personal de servicio concurrió al lugar tras un llamado a nivel 133".

De igual forma, el oficial de la policía uniformada detalló que en el procedimiento, los efectivos "constataron daños en el sistema de cámaras de seguridad y climatización del inmueble, sin que se registrar sustracción de especies".

El comisario agregó que "el procedimiento fue informado al Ministerio Público, quedando el imputado a disposición de la Fiscalía", por lo que el responsable pasará a audiencia de control de detención por el delito de robo en lugar no habitado.

PURANOTICIA