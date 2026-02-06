Hombre fue encontrado sin vida al interior de un inmueble en La Ligua: presentaba lesiones atribuibles a la acción de terceros

Un hombre adulto fue encontrado sin vida al interior de un inmueble en el sector de Quinquimo, en la comuna de La Ligua, región de Valparaíso.

El cadáver hallado la tarde de este jueves presentaba lesiones atribuibles a la acción de terceros, por lo que se investiga un presunto homicidio.

El subprefecto Patricio Cuevas, jefe subrogante de la Brigada Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Los Andes, informó que "en horas de la tarde, el Fiscal de turno de Flagrancia solicita la concurrencia de personal de esta brigada hasta el sector de la comuna de La Ligua por el hallazgo de un cuerpo adulto masculino al interior de un inmueble.

Agregó que "se pudo establecer que el cadáver presenta lesiones atribuibles a la acción de terceros, por lo que a la hora se realizan diligencias con apoyo del Laboratorio de Criminalística Regional y se recaban antecedentes para establecer la dinámica de los hechos y la identidad del o los autores del mismo".

(Imagen referencial)

PURANOTICIA