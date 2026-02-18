Hombre fue detenido por presuntamente iniciar un incendio tras manipular un esmeril angular en Zapallar

Una hombre fue detenido por Carabineros tras ser sindicado como presunto responsable de iniciar un incendio que se registró en la comuna de Zapallar, región de Valparaíso.

El siniestro que se produjo la tarde de este martes 17 consumió más de una hectárea de pastizales.

El fuego se habría originado luego de que el sujeto manipulara un esmeril angular en el sector La Foresta.

Las chispas generadas por la herramienta conocida popularmente como "galletero" habrían encendido pastizal, para luego propagarse.

Bomberos y cuadrillas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) controlaron el avance y evitaron que el incendio se extendiera hacia sectores aledaños.

(Imagen referencial)

