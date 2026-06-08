Hombre fue asesinado tras recibir una veintena de disparos al interior de complejo de cabañas en Olmué

Un hombre fue asesinado tras recibir múltiples impactos balísticos en el sector Camarico, en la comuna de Olmué.

El crimen se registró la tarde de este lunes a la altura del kilómetro 20.400 de la cuesta La Dormida, frente al complejo Cabañas Monteverde, hasta donde concurrió personal de Carabineros.

La víctima se trata de una persona de sexo masculino de aproximadamente 45 años, quien falleció en el lugar tras recibir cerca de 20 impactos de bala.

Por instrucción del Ministerio Público, se dispuso la concurrencia de equipos especializados de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Cabe señalar que la investigación se encuentra en pleno desarrollo para reconstruir la dinámica del hecho y lograr identificar a él o los autores del homicidio.

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