Hombre fue asesinado por grupo armado afuera de su casa en toma de San Antonio

Un hombre de alrededor de 50 años fue asesinado a disparos por parte de desconocidos que llegaron hasta las afueras de su casa emplazada en San Antonio.

El hecho se registró durante horas de la noche de este lunes 1 de diciembre en el pasaje El Copihue de la toma Despertar de Chile, hasta donde llegaron cinco individuos armados, quienes comenzaron a disparar desde el antejardín de la casa.

La víctima se encontraba compartiendo con un amigo en el lugar de los hechos, recibiendo impactos de bala que le costaron la vida de manera instantánea.

Personal de la Brigada de Homicidios de la PDI San Antonio se trasladó al sitio del suceso, encontrando al interior de una pieza a una persona de sexo masculino fallecida, la cual presentaba diversas heridas en sus piernas por arma de fuego.

El fiscal de turno en el sitio del suceso de San Antonio, Rolando Ramírez, señaló que "se ha podido establecer que esta persona, alrededor de las 23:30 horas de este lunes, se encontraba junto a un amigo en el antejardín del mismo domicilio".

"Fue en ese momento en que llegó un grupo de cinco sujetos, uno de los cuales se habría acercado a la reja del sitio y habría efectuado disparos hacia la víctima, impactándole en dos oportunidades en su extremidades inferiores, y ocasionandole lesiones que, por su gravedad, le provocaron la muerte en el mismo lugar", añadió.

Cabe hacer presente que al sitio del suceso concurrió el fiscal Ramírez junto al equipo ECOH, la Brigada de Homicidios de la PDI y peritos del Laboratorio de Criminalística, que desde la madrugada de este martes 2 de diciembre realizan una serie de diligencias para identificar al autor de los disparos y a sus acompañantes.

