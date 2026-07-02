Hombre fue apuñalado en una vivienda y murió al interior de un vehículo en Concón: PDI detuvo al presunto autor del hecho

Detectives de la Brigada de Homicidios Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI), detuvieron al presunto responsable del homicidio de un hombre de 44 años, quien fue encontrado al interior de un vehículo en la comuna de Concón.

La víctima fue hallada sin vida al interior de un automóvil estacionado en calle La Pinta, presentando diversas heridas cortopunzantes, una de ellas de carácter letal.

Diligencias investigativas permitieron establecer que el hecho se originó al interior de un inmueble ubicado en la misma calle, donde la víctima estuvo compartiendo con otras personas, siendo este contexto en que este sujeto habría sido atacado con un arma cortante por el imputado, logrando posteriormente desplazarse hasta el vehículo donde finalmente falleció.

El trabajo desarrollado por los detectives que incluyó el análisis del sitio del suceso, levantamiento de evidencia biológica, declaraciones de testigos y revisión de registros audiovisuales, permitió identificar al presunto autor y concretar su detención con posterioridad.

Cabe señalar que por instrucción del Ministerio Público, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para su respectivo control de detención y formalización por el delito de Homicidio.

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