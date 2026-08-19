Cesfam Rodelillo obtiene su acreditación de calidad con una distinción máxima

Con distinción máxima, el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Rodelillo logró la Acreditación de Calidad de la Superintendencia de Salud, luego de superar satisfactoriamente las etapas de un proceso al que se sometió voluntariamente para garantizar los estándares que el Ministerio de Salud establece.

En la actividad donde se dio a conocer el logro junto a vecinos, además de los equipos de trabajo del Cesfam, la alcaldesa Camila Nieto destacó la importancia que tiene en su gestión, avanzar en la acreditación de calidad de los centros de salud.

"Es una prioridad para nuestra administración, avanzar en mejorar la calidad de la atención y la oportunidad en que se entrega la salud a los porteños y porteñas. Por eso, la acreditación de calidad del Cesfam Rodelillo es muy valiosa, ya que certifica de manera objetiva que estamos avanzando en llevar la salud municipal en Valparaíso a los más altos estándares fijados por el Ministerio”, expuso Nieto.

Asimismo, la jefa comunal porteña puso indicó que "es sin duda una muy buena noticia, y estamos trabajando para lograr acreditar más Cesfam, que es un desafío que hemos asumido con mucho esfuerzo y profesionalismo de los equipos”.

Entre las áreas que destacaron con excelentes resultados en la evaluación, se encuentran la ejecución plena de los requisitos fundamentales, la resolutividad de las solicitudes ciudadanas y satisfacción usuaria, la protección de infraestructura junto con la mitigación de riesgos, y la notificación de eventos adversos en la gestión clínica.

Brenda Latoja, vecina y presidenta del Consejo Local de Salud de Rodelillo, dijo sentirse orgullosa de pertenecer al Cesfam “y que haya tenido esta hermosa certificación y así tener una salud más integral y mejor para nuestras familias”.

En tanto, la directora del Centro de Salud, Leyla Astorga, indicó que la acreditación “representa un trabajo arduo y sostenido durante largo tiempo, fue incluso propiciado por personas que estaban antes que muchos quienes trabajamos hoy. Atesoramos este gran logro”.

Rodelillo es el primer Cesfam que logra la acreditación desde que asumió la gestión de la alcaldesa Camila Nieto, y es apenas el segundo de la salud municipal en obtener el sello de calidad, luego que lo lograra el Cesfam Esperanza en 2023.

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