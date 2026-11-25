Un grave accidente ferroviario se registró durante este miércoles 25 en la estación Sargento Aldea de Peñablanca, en Villa Alemana, luego que un hombre de 33 años fuera atropellado por un tren y muriera horas más tarde.

De acuerdo con la información proporcionada desde el lugar de la emergencia por personal del SAMU, el afectado quedó con una de sus extremidades inferiores atrapada bajo el convoy, resultando con una amputación traumática. Tras ello, se comunicó que la víctima perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones.

La situación obligó a modificar el funcionamiento del servicio de EFE Valparaíso, que informó que los trenes continúan circulando, pero sin detenerse en la estación donde ocurrió el accidente en la provincia de Marga Marga.

A través de sus canales oficiales, la empresa comunicó que "los trenes se encuentran circulando con frecuencia de 22 minutos aproximadamente y sin detenciones en estación Sargento Aldea, por persona que se precipita a las vías".

Luego, la empresa preciso que "los trenes sólo operarán entre Puerto y El Belloto con frecuencia de 12 minutos, por persona que se precipita a las vías".

Cabe hacer presente que el procedimiento se extendió un par de horas, ya que se estuvo a la espera de lo que disponga la fiscalía respecto al inicio de la investigación.

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