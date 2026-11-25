Un homicidio con elemento contundente quedó al descubierto este miércoles 25 de noviembre en el cerro Playa Ancha de Valparaíso, donde un hombre de 47 años murió producto de las graves lesiones que sufrió producto de una brutal agresión.

El caso comenzó a ser investigado luego que el Ministerio Público instruyera la concurrencia de detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI y peritos del Laboratorio de Criminalística de la institución hasta el Hospital Carlos van Buren y posteriormente al sitio donde ocurrieron los hechos, en calle Los Machis.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la BH de Valparaíso, explicó que la víctima era un hombre chileno de 47 años, quien mantenía antecedentes policiales y presentaba múltiples lesiones atribuibles a golpes con un objeto contundente.

"Al examen del médico criminalista, presentaba diversas lesiones por elemento contundente a nivel de cráneo y tórax, y su causa de muerte estaría en correspondencia con un traumatismo cráneo-encefálico por elemento contundente", detalló el oficial de Policía de Investigaciones de Valparaíso.

Tras establecer las características de las lesiones, los equipos especializados desarrollaron durante toda la noche diversas diligencias en el lugar del crimen, con el propósito de reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables.

Entre las acciones investigativas se encuentran la recopilación de testimonios, el empadronamiento de vecinos del sector y el análisis de registros de cámaras de seguridad que pudieran aportar antecedentes sobre la dinámica de la agresión.

"En estos momentos continúan las diligencias para establecer las causas de los hechos y todos estos antecedentes serán proporcionados al Ministerio Público", indicó el subprefecto Gallardo, al dar cuenta del crimen en la parte alta de Valparaíso.

Por ahora, la investigación sigue en desarrollo para determinar las circunstancias en que se produjo el ataque que terminó con la vida del hombre en Playa Ancha.

PURANOTICIA