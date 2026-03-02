Hombre es hallado grave y con múltiples puñaladas en cajero automático de San Felipe

Un hombre en situación de calle fue encontrado malherido al interior de un cajero automático ubicado en la calle Prat de la comuna de San Felipe.

El cuerpo de la víctima presentaba múltiples heridas con arma blanca y la sangre abundaba en el suelo, en la mampara y en distintos puntos del lugar.

El brutal hallazgo quedó al descubierto en el marco de patrullajes preventivos que Carabineros de la 2ª Comisaría de San Felipe realizaban por el sector.

Los funcionarios policiales acudieron en su ayuda, sin embargo la víctima se negó a entregar antecedentes o presentar una denuncia por los hechos ocurridos.

A la llegada de personal del SAMU al cajero del Banco BCI, el hombre fue asistido y trasladado (contra su voluntad) hasta el Hospital San Camilo de San Felipe.

