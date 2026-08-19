Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Hombre desiste de lanzarse al vacío tras ser contenido por funcionario de Carabineros durante operativo en Viña del Mar

Hombre desiste de lanzarse al vacío tras ser contenido por funcionario de Carabineros durante operativo en Viña del Mar

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El uniformado logró generar un vínculo con un hombre que se encontraba en una situación de riesgo, consiguiendo que depusiera su intención y se alejara del lugar. El operativo –que también incluyó a Bomberos– finalizó con un abrazo entre ambos.

Hombre desiste de lanzarse al vacío tras ser contenido por funcionario de Carabineros durante operativo en Viña del Mar
Miércoles 19 de agosto de 2026 18:06
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un procedimiento de Carabineros desarrollado en Viña del Mar tuvo un desenlace positivo luego de que un funcionario lograra convencer a un hombre de no concretar su intención de lanzarse al vacío en el puente Las Cucharas, en el Troncal Sur, tal como lo había manifestado previamente.

La emergencia movilizó a personal policial y del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín, quienes desplegaron un operativo destinado a resguardar la integridad del involucrado y evitar que la situación terminara en una verdadera tragedia.

En el marco de las diligencias, uno de los carabineros consiguió aproximarse y entablar una conversación con el hombre. La interacción se extendió durante varios minutos, permitiendo reducir progresivamente el nivel de tensión y generar las condiciones para trasladarlo hasta un lugar seguro.

Finalmente, el hombre depuso su intención y fue alejado de la situación de peligro. El término de la intervención estuvo marcado por un abrazo entre el funcionario y el involucrado, dando cuenta del desenlace favorable del procedimiento.

PURANOTICIA

Cargar comentarios