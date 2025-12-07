Hombre desaparecido en Curauma activa operativo de búsqueda y alarma vecinal

La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile se encuentra investigando la desaparición de Pablo Escalona, quien se extravió en la madrugada del viernes al sábado en la zona de Laguna de Curauma, Región de Valparaíso.





Según los antecedentes, Escalona salió alrededor de las 2:20 AM de su condominio Alto Laguna, muy cerca del campus de la zona. Al momento de su partida vestía un polerón azul rey, jeans claros y zapatillas con borde blanco. Además, recientemente tenía una mano vendada y la otra con yeso. Se presume que se dirigía hacia la Laguna de Curauma y podría encontrarse desorientado, ya que estaba tomando medicamentos.

Familiares y vecinos han expresado su preocupación porque, hasta ahora, la PDI solo ha proporcionado ayudas preventivas y no un despliegue activo en terreno para la búsqueda. Por ello, la comunidad solicita que se intensifiquen las labores de rastreo y que se movilicen recursos efectivos para dar con su paradero.

Cualquier información que pueda ayudar a localizar a Pablo Escalona puede ser comunicada a los números +56990258422 y +56990392007. Las autoridades instan a la población a actuar con responsabilidad y entregar datos verídicos que faciliten la localización del joven.