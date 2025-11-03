Hombre de 37 años perdió la vida tras ingresar al agua en el tranque La Luz de Curauma

Un hombre de 37 años perdió la vida luego de ingresar al agua en el tranque La Luz, ubicado en la localidad de Curauma, en la parte alta de Valparaíso.

Luego que testigos dieran aviso a las autoridades, un equipo del Bote Salvavidas llegó al lugar de los hechos para hacer el rescate del cuerpo ya sin vida.

En el sitio del suceso se informó que el hombre fallecido llegó al lugar acompañado de otras personas durante horas de la tarde de este domingo 2 de noviembre.

Fue en este contexto donde sus acompañantes aseguran que, de un momento a otro, perdieron el rastro de esta persona, la que luego fue encontrada muerta.

El capitán Hugo Montenegro, del Bote Salvavidas, explicó que "logramos rescatar lamentablemente sin vida el cuerpo de un joven masculino de 37 años, de 1,70 metros, que fue entregado a las autoridades policiales para las pericias de rigor".

Autoridades policiales realizan las diligencias respectivas para esclarecer la causa del fallecimiento de esta persona en el tranque La Luz de Valparaíso.

