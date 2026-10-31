Hombre de 35 años muere tras ser arrastrado por una ola mientras pescaba en roqueríos de Zapallar

Un hombre de 35 años, proveniente de la comuna de Nogales, falleció tras ser arrastrado por una ola mientras practicaba pesca recreativa junto a un grupo de personas en el sector de Piedra Blanca, en las cercanías del cerro La Cruz, en Zapallar.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el accidente se produjo cuando una ola que irrumpió sorpresivamente alcanzó a dos de los integrantes del grupo, arrastrándolos hacia el mar.

Producto de lo ocurrido, uno de los afectados perdió la vida, mientras que el segundo resultó policontuso, aunque se encuentra fuera de riesgo.

Según la información preliminar, se espera la concurrencia del Servicio Médico Legal para las diligencias correspondientes al levantamiento del cuerpo, en el marco del procedimiento que deberá ser coordinado con el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el lugar del accidente concurrieron funcionarios de Carabineros, Bomberos, personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y equipos de Emergencia y Seguridad Municipal de Zapallar, quienes participaron en las labores de reanimación del afectado y en el resguardo del sector.

Desde la Municipalidad de Zapallar lamentaron lo ocurrido y reiteraron el llamado a vecinos y visitantes a evitar caminar por sectores de roqueríos y exponerse innecesariamente al oleaje, especialmente ante condiciones meteorológicas y marítimas cambiantes.

PURANOTICIA