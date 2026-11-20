El rechazo de los concejales a la última modificación presupuestaria impulsada por la administración de la alcaldesa Carolina Corti volvió a dejar en suspenso una solución para la crisis que atraviesa el Municipio de Quilpué. La propuesta buscaba inyectar recursos para asegurar el pago de las remuneraciones de diciembre a los funcionarios a contrata, pero nuevamente no consiguió respaldo, en medio de las diferencias entre el Concejo Municipal y el equipo alcaldicio por la forma de enfrentar lo ocurrido.

En este escenario, el diputado Nelson Venegas anunció a Puranoticia.cl que trabaja junto al delegado presidencial regional, Manuel Millones, y algunos concejales, en la búsqueda de una fórmula administrativa y jurídicamente sustentable que permita destrabar el conflicto. La iniciativa contempla presentar antecedentes y dictámenes de la Contraloría que podrían servir de fundamento para una salida que, además, resguarde a los ediles frente a eventuales responsabilidades patrimoniales.

"Yo estuve hablando con el delegado Manuel Millones porque también él está muy preocupado", señaló el parlamentario socialista, quien explicó que existen funcionarios a contrata con más de 20 años de servicio y que, por lo mismo, habría interpretaciones jurisprudenciales previas que podrían ayudar a abordar el problema.

En esa línea, adelantó que solicitó una reunión con la primera autoridad de Gobierno en la región para el lunes 23, a la que asistirán algunos ediles, con el objetivo de exponer alternativas a la autoridad regional y abrir la posibilidad de que la propia alcaldesa Carolina Corti también se incorpore a la búsqueda de una solución.

"Yo me voy a juntar con el delegado y algunos concejales para entregar una fórmula respecto de algunos dictámenes de cómo podría realizarse este tema, de manera tal de terminar con este conflicto sin que los concejales, aprobando esta modificación presupuestaria, tuvieran que caer en una situación de irresponsabilidad que les pudiera traer cuestiones de carácter patrimonial en el futuro", sostuvo.

El representante del Distrito 6 de la región de Valparaíso insistió en que la propuesta no busca favorecer a un sector político en particular, sino encontrar una salida que permita resolver el problema sin trasladar a los concejales las consecuencias de aprobar una modificación presupuestaria que consideran desfinanciada.

"Estamos trabajando en conjunto el tema con Manuel. Nosotros somos los que vamos a ir a mostrar los dictámenes", recalcó Venegas, precisando en entrevista con Puranoticia.cl que la intención es respaldar la alternativa con antecedentes jurídicos y no solamente con una interpretación política del conflicto municipal.

CRÍTICAS A LA ALCALDESA

Venegas también planteó que la alcaldesa Carolina Corti debe cambiar la forma en que ha abordado las diferencias con el Concejo Municipal y abrir un espacio de diálogo directo con sus integrantes, en lugar de responsabilizarlos por la situación.

"Yo creo que la alcaldesa tiene que sentarse a conversar con los concejales, dejar de responsabilizar a los concejales o echarle a los funcionarios en contra de los concejales", manifestó ante la consulta de cómo se llega a una solución.

En ese sentido, el congresista PS recalcó que los ediles de la Ciudad del Sol tienen razones para actuar con cautela frente a una modificación presupuestaria que, según indicó, podría comprometer sus propios recursos si posteriormente se determina que aprobaron una propuesta sin financiamiento suficiente.

Respecto de la posibilidad de que la Contraloría intervenga en la búsqueda de una salida, señaló que incluso la contralora regional podría elevar los antecedentes a la Contraloría General. Sin embargo, manifestó su confianza en que los dictámenes recopilados permitirían construir una argumentación jurídica para resolver el conflicto.

"Yo creo que a través de un acompañamiento y una argumentación como corresponde, con unos tres o cuatro dictámenes anteriores, se puede argumentar jurisprudencialmente el tema y dar una salida que en el futuro permita proteger a los concejales cuando tengan que realizar esta modificación", explicó.

RESPUESTA AL SENADOR LONGTON

El diputado también abordó los cuestionamientos del senador Andrés Longton, quien afirmó que existiría una "alianza" para perjudicar políticamente a la alcaldesa Corti. Venegas rechazó esa interpretación y sostuvo que las diferencias responden a aspectos técnicos y jurídicos, más allá de las militancias de quienes integran el Concejo.

"Yo le diría al senador que quien está politizando este tema es él. No porque sea de su partido político, la alcaldesa tiene la razón. Aquí hay cuestiones que son técnicas y hay que buscar una salida que sea técnica y jurídicamente sustentable", respondió.

Como argumento, recordó que entre los ediles que han rechazado la propuesta existen representantes de distintas colectividades políticas, desde el Frente Amplio hasta el Partido Republicano, por lo que manifestó que "yo estoy seguro que los concejales no están aliados políticamente. Aquí hay una cuestión de sentido común y hay una cuestión de carácter jurídico que está sustentando este problema".

Finalmente, emplazó a Longton a revisar sus declaraciones y cuestionó que "quien está tratando de apañar políticamente a alguien que cometió un error es él, no los concejales", agregando que "quien ha cometido errores ha sido la alcaldesa".

Así, la reunión prevista para el próximo lunes aparece como una nueva instancia para intentar encauzar la crisis financiera del Municipio de la Ciudad del Sol, esta vez mediante una propuesta que el diputado Venegas y el delegado Millones buscarán presentar junto a concejales, con el propósito de encontrar una salida administrativa que permita resolver el conflicto sin exponer el patrimonio de los ediles.

PURANOTICIA