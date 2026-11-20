Cuatro personas quedaron damnificadas luego de que un incendio consumiera completamente dos viviendas durante la madrugada de este viernes en Quillota.

La emergencia se produjo en el pasaje Santa Olga, al interior del conjunto habitacional San Isidro, hasta donde debieron concurrir unidades del Cuerpo de Bomberos de la comuna tras activarse una primera alarma de incendio.

Debido a la magnitud del siniestro estructural, también se desplegaron equipos municipales de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad Pública, además de personal de Carabineros y de la empresa Chilquinta.

Una vez controlada la emergencia, la Municipalidad de Quillota realizó un balance de personas afectadas, confirmando que cuatro residentes perdieron sus viviendas producto de la acción del fuego en este punto de la comuna.

En paralelo, el Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos inició las diligencias para establecer el origen y las causas del siniestro. En tanto, los antecedentes recopilados serán puestos a disposición del tribunal correspondiente.

PURANOTICIA