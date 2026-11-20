La proximidad del verano vuelve a poner en alerta a la región de Valparaíso frente al aumento de las condiciones favorables para la propagación de incendios forestales. Una preocupación que adquiere especial relevancia en territorios como Viña del Mar, que todavía enfrenta las consecuencias del megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024, tragedia que dejó 138 personas fallecidas y más de 4 mil viviendas destruidas.

A este escenario se suma un catastro elaborado por el Ministerio de Vivienda que da cuenta de que seis comunas de la región presentan superficies con riesgo muy alto de incendios. En este contexto, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, abordó con Puranoticia.cl los preparativos municipales para enfrentar la próxima temporada estival, pero también puso el foco en las responsabilidades que, a su juicio, siguen pendientes desde el nivel central, advirtiendo que no estamos preparado para enfrentar adecuadamente este tipo de emergencias, por lo que apuntó directamente a las deficiencias de coordinación, planificación y trabajo del Gobierno central.

"Nosotros como municipio estamos realmente abocados con una acción decidida a poder desmalezar no solo con las recomendaciones que nos da Conaf, sino que en todo lo que nosotros podamos en términos de desmalezado, ya que por efecto de El Niño, con periodos húmedos y secos, han hecho que el aumento de la vegetación sea una cuestión incomparable al ejercicio de nuestro trabajo en estos cinco años", explicó.

Las labores preventivas han permitido intervenir una superficie superior a los 200 mil metros cuadrados en la comuna, además de avanzar en la habilitación de cortafuegos en distintos puntos de la misma. "Hasta este momento, tenemos más de 200.850 metros cuadrados de superficie desmalezada en distintos sectores de la comuna. Tenemos un avance de más del 80%, nos queda todavía, y también hemos construido más de 43.600 metros de cortafuegos. Eso, utilizando maquinaria municipal", precisó.

Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos de Ripamonti apunta a la falta de continuidad del sistema de detección ultratemprana de incendios mediante inteligencia artificial, tecnología que permitió identificar más de 400 siniestros en Viña del Mar y comunas vecinas. Según explicó, el convenio con la empresa canadiense que proporcionaba este servicio terminó y no fue renovado por el Gobierno central.

"Nosotros perdimos el sistema de detección ultratemprana con inteligencia artificial que detectó más de 400 incendios en la comuna de Viña del Mar y también en comunas que son vecinas. El convenio con la empresa canadiense ya se acabó y no quiso ser renovado por el Gobierno central", señaló la autoridad comunal.

Pero también alertó sobre las condiciones meteorológicas que podrían marcar los próximos meses y el efecto que tendrían sobre la ocurrencia de emergencias forestales. En ese sentido, sostuvo que "estamos en una situación de riesgo porque los calores extremos van a ser una nueva variable de amenaza en nuestros territorios y eso supone que probablemente se va a duplicar las amenazas de incendios".

EVACUACIONES

Otro de los puntos abordados por la primera autoridad comunal fue la capacidad de evacuación de los sectores más vulnerables de Viña del Mar, particularmente los campamentos. Sin embargo, la alcaldesa Ripamonti sostuvo que el problema no se resuelve únicamente con señalética o con la formalización de rutas, debido a las características impredecibles que tiene el comportamiento del fuego.

Para explicar esta dificultad, la alcaldesa comparó lo ocurrido en Viña del Mar con los incendios que afectaron a California (Estados Unidos) durante 2025, donde se destruyeron viviendas de alto valor. A su juicio, la diferencia estuvo en que las personas lograron salvar sus vidas gracias a que existían condiciones para evacuar.

"Un año después del megaincendio del 2024 en Viña del Mar se quemó California, en Estados Unidos, donde en Hollywood no había problemas de campamentos, ya que eran casas de miles de millones de dólares que se quemaron. La diferencia es que ahí se salvaron las vidas porque había formalización. Entonces, no es que (en Viña) no supimos por dónde evacuar, es que no había por dónde evacuar", explicó.

En esa línea, recordó que durante la tragedia de febrero de 2024 algunos sobrevivientes consiguieron escapar utilizando rutas alternativas por los cerros, mientras que otras vías quedaron afectadas por el avance de las llamas y las pavesas. Por ello, insistió en que las evacuaciones ante incendios forestales requieren una planificación distinta a la utilizada frente a terremotos o tsunamis.

"Cuando hay una amenaza de tsunami o terremoto hay que escapar a la parte más alta porque todos sabemos de dónde viene el agua. Pero, ¿de dónde viene el fuego? El fuego es un fenómeno que tiene un comportamiento errático que, cambiando el viento, puede cambiar la zona donde se esté quemando", planteó la jefa comunal.

De igual forma, cuestionó que se reduzca la discusión sobre las evacuaciones a la ausencia de señalética, advirtiendo que una indicación equivocada incluso podría dirigir a las personas hacia el sector donde se está propagando el fuego.

FALTA DE PREPARACIÓN

Pero las críticas más directas de la alcaldesa Macarena Ripamonti estuvieron dirigidas a la preparación del Gobierno central y a la coordinación entre las instituciones responsables de enfrentar este tipo de emergencias. Como antecedente, mencionó lo ocurrido el 16 de julio pasado, cuando a raíz de los intensos temporales en la zona central, hubo una prueba importante respecto del trabajo de las autoridades.

"A mí me preocupan las faltas de coordinación, me preocupan mucho las faltas de trabajo y de preparación del Gobierno central para el uso de los recursos en un tiempo adecuado y sobre todo en las instrucciones claras", manifestó.

Finalmente, la militante del Frente Amplio (FA) aseguró que ha transmitido todas estas preocupaciones a las autoridades nacionales, enfatizando que "este es el primer verano que vamos a cruzar con este Gobierno y lo que yo espero, y de verdad estoy 100% a disposición para trabajar con todos, es que lleguemos a tiempo, pero yo creo que estamos medio tarde porque esto, al final del día, cobra vidas".

PURANOTICIA