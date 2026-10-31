Hombre de 27 años es asesinado a balazos en El Quisco

Un hombre de 27 años, de nacionalidad chilena, falleció tras recibir un impacto balístico en la zona del tórax en la comuna de El Quisco, en la región de Valparaíso.

De acuerdo a lo señalado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Antonio, la víctima ingresó hasta el Centro de Salud Familiar (Cesfam), donde el personal solicitó la intervención de detectives de la unidad especializada.

El comisario Mauricio Poblete Zúñiga, de la Brigada de Homicidios de San Antonio, informó que personal policial se encuentra desarrollando diversas diligencias investigativas para establecer la dinámica de los hechos y dar con el paradero de los involucrados.

Hasta el momento no existen personas detenidas por este hecho, ni tampoco se han dado a conocer las circunstancias que habrían motivado el ataque armado.

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