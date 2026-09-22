Hombre de 21 años muere tras recibir dos disparos en plena vía pública en Playa Ancha

Un joven chileno de 21 años murió luego de recibir dos impactos balísticos en la vía pública, en un hecho registrado durante la madrugada de este martes 22 de septiembre en el cerro Playa Ancha, en la parte alta de la comuna de Valparaíso.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía, el hecho ocurrió alrededor de las 4:00 horas en la población Joaquín Edwards Bello, hasta donde concurrió personal de Carabineros luego de ser alertado por una serie de disparos.

La víctima fue encontrada con dos heridas de bala en su cuerpo, por lo que fue trasladada de urgencia hasta el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso. Pese a los esfuerzos médicos, falleció en el recinto asistencial producto de las lesiones.

El fiscal jefe SAC de Valparaíso, José Uribe, indicó que en el sitio del suceso "había una persona de sexo masculino, chileno, de 21 años de edad, el cual tenía dos disparos en su cuerpo, por lo cual lo trasladaron de urgencia al Hospital Carlos van Buren de Valparaíso, lugar donde lamentablemente falleció producto de dichos disparos".

El persecutor agregó que "la Fiscalía de Valparaíso, conjuntamente con la Brigada de Homicidios de la PDI se encuentran trabajando incesantemente para dar con los autores de este hecho y dar con su detención en tiempo inmediato".

Las diligencias buscan establecer las circunstancias en que ocurrió el ataque y determinar la identidad y paradero de los responsables del hecho.

PURANOTICIA