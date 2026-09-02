Hoja de ruta del Macrocentro del Cáncer en Valparaíso: obras partirían el 2029, finalizarían el 2031 y no descartan la vía concesionada

El futuro Macrocentro del Cáncer de Valparaíso comienza a tomar forma con una hoja de ruta que apunta a iniciar su construcción durante el año 2029, de acuerdo con las proyecciones entregadas por el delegado presidencial regional, Manuel Millones, quien destacó el reciente anuncio realizado por el Ministerio de Salud y aseguró que se trata de uno de los proyectos que espera dejar como legado al término de su gestión.

La iniciativa contempla levantar un gran centro público especializado en atención oncológica en la región de Valparaíso, con una inversión que supera los US$200 millones. Para Millones, su concreción representa además el resultado de un trabajo que comenzó hace años, cuando todavía ejercía como consejero regional y promovía la incorporación de esta iniciativa dentro de las políticas nacionales contra el cáncer.

"Estuvimos en Santiago, con la ministra y el subsecretario, en el lanzamiento del Macrocentro del Cáncer. Fue espectacular. Por años veníamos trabajando en esta propuesta, en esta idea que incorporamos a la Ley del Cáncer y en el Reglamento del Cáncer, para que se hiciera este centro. Habíamos tenido dificultades, burocracia e indolencia de distintas administraciones y hoy día está más cerca de ser una realidad", destacó a Puranoticia.cl la principal autoridad de Gobierno en la región de Valparaíso.

CALENDARIO DEL MACROCENTRO

Uno de los principales desafíos ahora es transformar el anuncio en una obra concreta y, para ello, el primer paso será financiar y desarrollar el diseño del futuro establecimiento. En ese sentido, se explicó que los recursos para esta etapa deberían conseguirse próximamente, con un costo estimado de unos $4.000 millones.

"Nosotros debiéramos estar desarrollando el diseño el 2027 y parte del 2028, y debiéramos partir obras el 2029. Queremos ir a la par, quizás vamos un poquito más atrás de la FALP (Fundación Arturo López Pérez). Aunque tengamos la FALP instalada, siempre va a ser necesario una oferta pública", indicó el delegado presidencial.

Cabe hacer presente que la etapa de diseño tendría una duración aproximada de dos años, aunque planteó que los plazos podrían reducirse dependiendo de la modalidad que finalmente se adopte para ejecutar el proyecto. "Debiéramos conseguir los fondos ahora para el diseño, son como $4.000 millones, y posteriormente avanzamos en la etapa de la construcción. Pudiera ser que sea más rápido", explicó.

Consultado respecto de si, bajo ese calendario, la puesta en funcionamiento del Macrocentro del Cáncer podría situarse hacia 2031 o incluso 2032, Millones planteó que "se puede adelantar porque hemos conversado con parlamentarios de derecha e izquierda, de que no debiéramos descartar que lo hiciéramos concesionada la construcción y la operación pública, tal como se está haciendo el Instituto del Cáncer en Santiago. Entonces podría ser un tiempo mucho más rápido".

En ese sentido, la autoridad recalcó que "el diseño es a lo menos un año. Y debiéramos partir obras entre el 2028 y 2029. Es una megaobra, es un hospital".

De concretarse ese calendario, la expectativa de la autoridad es que el proyecto pueda estar operativo en torno a 2030 o 2031, aunque los plazos definitivos dependerán de las distintas etapas de diseño, financiamiento y construcción.

¿DÓNDE SE CONSTRUIRÁ?

Otro de los puntos que todavía debe resolverse corresponde al emplazamiento definitivo del Macrocentro del Cáncer. La alternativa actualmente considerada contempla su instalación junto al Hospital Eduardo Pereira, aunque también existe la posibilidad de trasladar el proyecto hacia terrenos asociados al Hospital Carlos van Buren.

"Va a estar ubicado en Valparaíso. El estudio previo indica que estará adosado al Hospital Eduardo Pereira. Allí se plantea la posibilidad de bajarlo a los terrenos del Van Buren, pero esa será una discusión que tenemos que empezar prontamente porque no podemos retrasarlo, ya que significaría demorar más la construcción. Son más de 200 millones de dólares, entonces se trata de una inversión no menor. Es un gran centro público", explicó Millones a Puranoticia.cl.

De esta manera, la definición del terreno aparece como uno de los asuntos que deberán resolverse en las próximas semanas o meses para evitar que una discusión sobre el emplazamiento termine afectando el calendario de ejecución de la iniciativa.

EL GRAN LEGADO

El delegado presidencial también vinculó directamente el proyecto con una conversación que sostuvo con el Presidente José Antonio Kast al momento de asumir el cargo, cuando el Mandatario le consultó cuál esperaba que fuera su principal legado, tanto personal como del Gobierno en la región de Valparaíso.

Millones relató que, entre las iniciativas que esperaba impulsar, se encontraba especialmente el desarrollo del Macrocentro del Cáncer, debido a los años que llevaba trabajando en su concreción desde su etapa como consejero regional. A su juicio, los últimos anuncios representan un avance concreto respecto de ese compromiso.

En ese contexto, sostuvo que el proyecto forma parte de un conjunto más amplio de inversiones y anuncios para fortalecer la infraestructura sanitaria de la región: "Esto está asociado al Plan de Inversiones del Ministerio de Salud, es decir los fondos se aseguran. Eso es muy importante porque no es solamente un titular", enfatizó.

Así, el Macrocentro del Cáncer se instala como uno de los proyectos sanitarios de mayor envergadura proyectados para la región de Valparaíso, con una inversión superior a los US$200 millones y un calendario que podría llevar el inicio de obras al año 2029. La definición del terreno, el financiamiento del diseño y la modalidad de construcción serán ahora claves para determinar si la iniciativa logra concretarse dentro del horizonte planteado y comenzar a entregar atención especializada hacia 2030 o 2031.

PURANOTICIA