Impulsan Mesa Regional de Empleo para enfrentar el 10,4% de desempleo en Valparaíso

En el contexto de la crisis que enfrenta actualmente el mercado laboral de la región de Valparaíso, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) local y la Seremi del Trabajo acordaron avanzar en la implementación de una Mesa Regional de Empleo en la Construcción, destinada a articular medidas concretas que contribuyan a generar nuevas oportunidades laborales y fortalecer la empleabilidad en el sector.

El acuerdo surgió durante una reunión entre el presidente de la CChC Valparaíso, Andrés Polanco, y la seremi Carolina Sangüesa, y donde participaron el director regional (s) del Sence, Jaime Santander; el director regional del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Mario Villanueva; y la gerente regional de la CChC, Verónica Soto.

El encuentro tuvo como principal foco la actual coyuntura laboral de la región y la necesidad de fortalecer la coordinación público-privada para activar empleo. De acuerdo con el último registro disponible del Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desocupación regional alcanzó un 10,4% en el trimestre mayo-julio de 2026.

En este escenario, las partes coincidieron en la necesidad de conformar una instancia ejecutiva que permita abordar, desde distintas competencias públicas y privadas, las condiciones necesarias para impulsar la contratación y anticipar los requerimientos laborales asociados a la actividad y a los proyectos de inversión.

La propuesta considera incorporar a la mesa, además de Trabajo, Sence e ISL, a otras instituciones relacionadas con la generación de empleo y la materialización de proyectos, entre ellas distintas seremías, la Dirección del Trabajo y otros servicios públicos que puedan contribuir a resolver nudos críticos y articular instrumentos de apoyo.

“Como CChC Valparaíso estamos generando instancias de trabajo colaborativo con distintas autoridades y direcciones de servicio regionales para adoptar medidas ejecutivas que permitan generar nuevos puestos de trabajo para la región. Nos sumamos a todo lo que sea concreto para crear condiciones para más y mejor empleo. Estas mesas deben ser instancias de gestión”, expresó Andrés Polanco.

EMPLEO, INVERSIÓN Y GESTIÓN

Uno de los objetivos de la futura mesa será levantar información que permita identificar con mayor precisión las necesidades del sector: requerimientos de contratación, perfiles laborales demandados por las empresas, brechas de competencias y necesidades de mano de obra asociadas a obras y proyectos.

La CChC Valparaíso planteó también la importancia de vincular este trabajo con la cartera de inversiones regionales y favorecer, cuando las condiciones y perfiles requeridos lo permitan, la incorporación de mano de obra local, fortaleciendo para ello la coordinación con las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL) y los organismos públicos responsables de la intermediación laboral.

Durante la reunión, la Seremi del Trabajo dio a conocer además herramientas disponibles para incentivar nuevas contrataciones. Entre ellas se encuentra el actual ‘Subsidio a la Contratación’ administrado por Sence, instrumento dirigido a empresas y que contempla incentivos para la generación de nuevos empleos formales, incluyendo un aporte mayor en el caso de contratación de mujeres.

“Se ha desarrollado una reunión con la Cámara Chilena de la Construcción, donde hemos asistido con nuestros servicios Sence y el Instituto de Seguridad Laboral, ISL, a fin de poder desarrollar un trabajo mancomunado en torno al tema de interés común que es el fortalecimiento del empleo. Es así como en este encuentro hemos determinado la próxima implementación de una mesa de empleabilidad en el sector de la construcción, lo cual será una importante iniciativa para nuestra Región, demostrando así la importancia de consolidar las alianzas público-privadas”, afirmó la seremi Sangüesa.

CAPACITACIÓN PARA MÁS Y MEJORES EMPLEOS

Un segundo eje prioritario será la capacitación y formación de trabajadores, entendiendo que la generación de nuevos puestos de trabajo debe ir acompañada de personas que cuenten con las competencias requeridas por las empresas y por una industria que presenta necesidades cada vez más diversas y especializadas.

Como primera acción, se planteó desarrollar junto a Sence un levantamiento de requerimientos y brechas de capacitación entre las empresas socias de la CChC Valparaíso, que permita conocer con precisión qué perfiles y competencias demanda actualmente el sector y cuáles serán necesarios frente a futuras obras e inversiones.

A partir de esta información se podrán analizar cursos y programas pertinentes, mecanismos de certificación de competencias y un mejor aprovechamiento de instrumentos como la Franquicia Tributaria de Capacitación de SENCE.

Este trabajo también buscará articular las capacidades existentes dentro del propio gremio, especialmente de la Comisión Cámara–Educación Superior y la Fundación Social CChC, junto con Sence y ChileValora, con el objetivo de acercar la formación a las necesidades reales de las empresas y de los trabajadores.

“Como Sence de Valparaíso, nuestra prioridad es sintonizar la oferta de capacitación y los subsidios al empleo con las necesidades reales de los sectores productivos, y la construcción es, sin duda, uno de los principales motores de empleabilidad locales. Esta instancia de trabajo junto a la Seremi del Trabajo y la Cámara Chilena de la Construcción nos permite poner a disposición del sector herramientas concretas y oportunas”, explicó el director regional (s) del Sence.

Santander agregó que “queremos responder de manera ágil a la alta demanda de mano de obra que caracteriza a este rubro, no solo impulsando la contratación, sino garantizando que los trabajadores y trabajadoras cuenten con las competencias técnicas y certificaciones necesarias”.

SEGURIDAD Y EMPLEO DE CALIDAD

La agenda abordará además la seguridad y salud laboral como parte integral de la generación de empleo de calidad. En el encuentro también estuvo presente el director regional del Instituto de Seguridad Laboral, Mario Villanueva, donde se planteófortalecer el trabajo con el ISL, incorporándolo a instancias gremiales y actividades de formación en seguridad y prevención dirigidas a trabajadores y empresas.

"Estamos desarrollando un trabajo coordinado junto a la Seremi del Trabajo y a la Cámara Chilena de la Construcción para poder prevenir los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales de la Ley 16.744", expresó Mario Villanueva, director regional ISL Valparaíso.

Asimismo, se evaluará sumar a la Dirección del Trabajo a determinadas acciones de capacitación, de manera de fortalecer el conocimiento y cumplimiento de la normativa laboral desde una perspectiva preventiva y colaborativa.

PURANOTICIA