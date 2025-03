Hoffmann invita a Carter a sumarse a "lista ganadora" por el Senado en Valparaíso: Chile Vamos tiene entre ceja y ceja lograr dos escaños

A la espera de la decisión que adopte Chile Vamos respecto a si habrá Primarias para definir a su candidato para la Elección Presidencial, Rodolfo Carter se deja "seducir" por los encantos que le ofrece el Partido Republicano, pero también se deja querer por su antiguo amor, la coalición política que agrupa a partidos como la UDI, RN y Evópoli.

Sabido por todos es que el primer interés del ex Alcalde de La Florida está en competir en Primarias Presidenciales de Chile Vamos, donde él lo haría desde su posición de independiente. Sin embargo, todo pareciera indicar que no se realizará esta instancia y que definitivamente Evelyn Matthei será la carta del bloque de centroderecha.

Es así como ha ido ganando terreno el Partido Republicano, colectividad que no tendría problemas en cumplir con el segundo propósito de Carter después de la Presidencial: competir por un escaño en el Senado en la región de Valparaíso. Para ello lo haría formando dupla con el presidente nacional de esta tienda, Arturo Squella.

"Sería una gran dupla, pero hay que distribuir bien las piezas. Eso es lo que tenemos que considerar en la medida que él cierre el capítulo de la Primaria (con Chile Vamos), que entiendo que está en eso ahora, si efectivamente lo van a invitar a formar parte de una Primaria. Si él cierra esa puerta y ya está de cara a una Elección Parlamentaria, por supuesto que una de las alternativas es que nos acompañe como candidato", dijo.

Pero no tan sólo Republicanos ha mostrado interés en el ex jefe comunal, sino que desde el propio Chile Vamos han vuelto a mirar a Rodolfo Carter como candidato al Senado. Claro que las opciones aquí son un poco más dispersas: primero se le ofreció un cupo en la región de Arica y Parinacota, el cual rechazó de inmediato; pero luego se le habló de La Araucanía, y lo tomó en consideración. No obstante, su deseo es Valparaíso.

El presidente de RN, senador Rodrigo Galilea, señaló que "nosotros estamos absolutamente abiertos a que Rodolfo Carter sea candidato a Senador por Chile Vamos", agregando que "él siempre ha manifestado que le interesa fundamentalmente competir en la región de Valparaíso y nosotros siempre hemos considerado que es ahí donde tenemos que generar el espacio para que él pueda competir".

Bajo este contexto, la actual candidata de la UDI al Senado en Valparaíso, María José Hoffmann, entregó algunas luces respecto de este interés expresado por el timonel de RN, descartando –de paso– que ella haya manifestado una postura contraria a compartir lista con el ex Alcalde de La Florida porque eso podría afectar sus opciones.

"Yo estoy súper disponible" a compartir con Rodolfo Carter, dijo a La Segunda.

Luego, la ex candidata a la Gobernación Regional de Valparaíso precisó que "estamos buscando ser el pacto más competitivo para sacar dos senadores y darle una mayoría a Evelyn Matthei. Es necesario llevar las mejores cartas, para lo cual tenemos a grandes diputados como Andrés Celis, Camila Flores, Andrés Longton y yo".

La actual vicepresidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI) enfatizó sobre esta alternativa en que "sería una muy buena noticia que Carter evaluara seriamente integrarse a esta lista ganadora que aspira a obtener dos senadores".

Cabe hacer presente que el gran objetivo que tiene Chile Vamos en la Elección Parlamentaria es conseguir dos escaños en la Cámara Alta, tal como ocurre hoy con Francisco Chahuán (RN) y Kenneth Pugh (Ind.-RN); esto, teniendo en cuenta que es justamente Valparaíso la denominada "madre de todas las batallas" en la senatorial.

Al menos, Hoffmann ya dijo que "las puertas están abiertas para Rodolfo".

De paso, la fórmula ganadora de la derecha se completaría con el tercer escaño proveniente desde sus huestes, donde asoma como carta fuerte el mencionado Arturo Squella, quien podría entregarle un cupo al Partido Republicano en el Senado, logrando equilibrar la balanza a favor de la derecha y dejar a la izquierda con dos representantes, a diferencia de lo que ocurre hoy, donde las fuerzas son 3-2 a favor del oficialismo, con Isabel Allende (PS), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Juan Ignacio Latorre (FA).

PURANOTICIA