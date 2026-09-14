Hoffmann evalúa con nota 5,5 al Gobierno de Kast, resalta liderazgo de Quiroz y repasa a Longueira por competir por la testera UDI

La vicepresidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), María José Hoffmann, realizó en conversación con Puranoticia.cl una evaluación de los primeros seis meses del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, período en el que reconoció avances en materia de dirección política, pero también manifestó preocupación por los resultados económicos, especialmente en materia de empleo que enfrenta nuestro país.

La dirigenta gremialista sostuvo que parte de las dificultades que enfrenta el actual Ejecutivo corresponden a una situación heredada de la administración de Gabriel Boric, aunque enfatizó que su intención no es responsabilizar al Gobierno anterior, sino explicar las dificultades que existen para revertir determinadas cifras.

“Cuando tú recibes un país con un déficit como el que teníamos o con niveles estructurales de desempleo, pretender que esto se resuelva de un día para otro... no se trata de echar la culpa, se trata de ayudar a entender por qué cuesta tanto si no hemos hablado de crecimiento, si no hablamos de desempleo, bueno, y de seguridad ni hablar. Entonces yo no les echo la culpa; al contrario, yo lo que busco hoy día es intentar poner las cosas en su lugar”, sostuvo la exdiputada.

Al momento de calificar la gestión del Gobierno durante estos primeros seis meses, "Pepa" indicó que "les pondría un 7 por entusiasmo y un 5,55 por resultados. Falta, por lo mismo que estamos conversando. Cuando ves que estamos en la cifra más dura del desempleo, ni Boric estuvo con tan malos resultados. Entonces hay que ser objetiva”.

QUIROZ, SU "FAVORITO"

En materia económica, la exparlamentaria por la provincia de San Antonio valoró especialmente el trabajo que está desarrollando el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a quien ubicó entre sus integrantes favoritos del gabinete.

En ese sentido, más allá de determinar exactamente cuándo comenzará a observarse una recuperación, enfatizó que "lo importante es que haya un cambio, un cambio de dirección, de entender y empezar a hablar de permisología. Ese cambio va a ser el segundo semestre, sin dudas. Yo no soy economista, así que no tengo idea si va a ser en agosto o en septiembre, pero el tema es cuándo empezamos a retomar el rumbo”.

En ese contexto, destacó que "incluso Jorge Quiroz es casi uno de mis ministros favoritos hoy día, con todo lo pesado que es y que es medio Asperger a veces, pero tiene una ruta, tiene sus proyectos, los saca adelante, batió récord sacando una reforma tributaria en menos de cinco meses. Ahora viene con la reforma al mercado de capitales. O sea, es un gallo que sabe para dónde vamos y a mí eso me gusta”.

La dirigenta agregó que valora particularmente que el secretario de Estado tenga “un liderazgo con carácter” y “con definición”, expresando su confianza en que el segundo semestre será mejor que el primero y que 2027 también mostrará una mejoría.

Sin embargo, Hoffmann advirtió que el tránsito hacia esa eventual recuperación no puede desconocer la situación de quienes actualmente se encuentran sin empleo. A su juicio, "la pregunta es cómo hacemos ese tránsito porque hay 180.000 chilenos que están sin pega hace más de un año y decirles: 'oiga, oiga, aguánteme un año más'. Yo eso yo lo encuentro complicado”.

RECADO A LONGUEIRA

Otro de los temas abordados por Hoffmann fue el escenario interno de la UDI luego de que el histórico militante del partido Pablo Longueira anunciara un acuerdo para competir por la conducción de la colectividad, postulando él a la secretaría general.

La vicepresidenta de la tienda gremialista explicó que "no es algo mío ni personal, tiene que ver con la incomodidad que generaron no solo sus palabras conmigo, sino que tiene que ver con ese espíritu poco unitario. La UDI es un partido monolítico, muy claro en sus definiciones y nosotros somos claros porque nos ponemos de acuerdo, no es que no tengamos discrepancias”.

Hoffmann sostuvo que la unidad interna es especialmente relevante para la colectividad y cuestionó el hecho de "que alguien no la cumpla y se autodeclare como una lista más, no de unidad ni de consenso. Bueno, eso generó que mucha militancia se organizara y habrá competencia, como ha habido siempre”.

De todas maneras, planteó que el proceso electoral puede ser beneficioso para una colectividad que lleva seis años sin elecciones internas. "Le va a hacer bien a nuestro partido, sobre todo en mi Quinta Región, donde hay que chicotear los caracoles”.

DESCARTA COMPETIR

Consultada directamente sobre si evalúa competir por la presidencia de la UDI, Hoffmann reconoció que "me lo han pedido varias veces”. Sin embargo, descartó avanzar en esa dirección y planteó que es momento de abrir espacio a nuevas generaciones dentro de la colectividad que integra el conglomerado Chile Vamos.

“Yo creo que uno tiene que aprender a soltar. Yo quiero estar, quiero seguir apoyando, le he dedicado mi vida al servicio público a través de la UDI, pero hay que aprender, hay que confiar en lo que uno ha hecho, hay gente nueva capaz de tomar esa posta”, manifestó la excandidata al Gobierno Regional de Valparaíso.

Hoffmann recordó además el proceso interno en la colectividad, indicando que "nos costó mucho llegar, de hecho José Antonio Kast se va del partido cuando no logra llegar. Iba a una interna y perdíamos; iba a una interna y perdíamos. Pero bueno, yo me quedé y seguí hasta que logramos ganar con Javier Macaya”.

A su juicio, ahora corresponde entregar el espacio a nuevos dirigentes y construir una conducción que represente efectivamente esa renovación. Bajo este contexto, destacó que "tenemos una nueva generación de parlamentarios extraordinaria que nació en la Convención Constitucional y a mí me gustaría que ellos, más un grupo de base, dirigiera a la UDI”.

Finalmente, ante la posibilidad de una eventual competencia entre ella y Longueira por la conducción del partido, reconoció que "yo fui un poco presidenta con Javier Macaya, compartimos roles muy complementariamente. Y claro, si tú me preguntas si me gustaría, por supuesto que me gustaría. Pero hay que aprender a soltar y darle espacios a las nuevas generaciones”.

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