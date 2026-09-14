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Hoffmann evalúa con nota 5,5 al Gobierno de Kast, resalta liderazgo de Quiroz y repasa a Longueira por competir por la testera UDI

Hoffmann evalúa con nota 5,5 al Gobierno de Kast, resalta liderazgo de Quiroz y repasa a Longueira por competir por la testera UDI

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La vicepresidenta de la colectividad dijo que al Ejecutivo le pone un 7 “por entusiasmo”, pero 5,55 por "resultados". Además, calificó al Ministro de Hacienda como uno de sus “favoritos” y criticó que Longueira haya levantado una lista propia para disputar la conducción del partido.

Hoffmann evalúa con nota 5,5 al Gobierno de Kast, resalta liderazgo de Quiroz y repasa a Longueira por competir por la testera UDI
Lunes 14 de septiembre de 2026 13:57
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QUIROZ, SU "FAVORITO"
RECADO A LONGUEIRA
DESCARTA COMPETIR
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