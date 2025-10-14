Hoffmann arremete contra el Presidente Boric: “Mientras el Gobierno crea operadores políticos, miles de chilenos siguen sin trabajo”

“Chile tiene una economía estancada y un mercado laboral sin respuestas. Mientras Boric y su ex ministra Jara aumentaron el tamaño del Estado contratando operadores políticos, miles de chilenos siguen sin trabajo. Las familias no viven de discursos: necesitan empleo, inversión y crecimiento real”, dijo María José Hoffmann.

De esta forma, la candidata al Senado por Valparaíso expresó su preocupación por la falta de políticas efectivas para reactivar el empleo: “Hoy, casi un 18% de los desempleados lleva más de un año buscando trabajo: es la cifra más alta en años, y el gobierno no ofrece soluciones reales”, sostuvo.

“Las mujeres y los jóvenes son los más golpeados por el estancamiento laboral. No podemos permitir que el futuro de Chile siga hipotecado mientras el Gobierno no reacciona. No se puede seguir contratando más operadores políticos cuando el país necesita productividad y oportunidades”, finalizó.

PURANOTICIA