Histórico respiro hídrico en Valparaíso: último sistema frontal deja superávit de lluvias de 1%

Intenso ha sido el sistema frontal que se ha registrado desde la tarde de este jueves 21 de agosto en la región de Valparaíso, dejando importantes montos de precipitaciones en una zona fuertemente golpeada por la sequía de los últimos años.

Desde el Centro Meteorológico y Marítimo de Valparaíso informaron que en la zona costera de Valparaíso se han registrado 32,8 milímetros de lluvias, mientras que en la comuna de Concón esta cifra se eleva hasta los 39 milímetros.

Más hacia el interior de la comuna de Viña del Mar, en el sector del Jardín Botánico, se reportan 42,6 milímetros de precipitaciones; mientras que en Limache son 36,8.

En Santo Domingo, en tanto, han caído 37,4 milímetros de lluvias.

Todos estos montos dejan un total de 304 milímetros de precipitaciones a la fecha, reportándose un superávit de lluvias que llega al 1%.

"Con esta cantidad de precipitación que tenemos acumulada a la fecha, ya tenemos un superávit de un 1%. Todavía queda algo de inestabilidad, por lo tanto podremos tener algunos chubascos durante la mañana", indicó el capitán de corbeta, Felipe Rifo, jefe del Centro Meteorológico y Marítimo de Valparaíso.

Cabe hacer presente que se mantiene vigente el aviso de marejadas anormales en la región de Valparaíso, fenómeno de componente suroeste.

"Hay que seguir las recomendaciones de la Autoridad Marítima de no ingresar al mar, no transitar por sectores costeros o rocosos, y estar siempre atento a las instrucciones y recomendaciones que nos entregan las capitanías de puerto y alcaldías de mar", concluyó la autoridad de la Armada de Chile.

