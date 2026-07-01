Histórico juicio contra célula del «Tren de Aragua» en la región de Valparaíso termina con 11 peligrosos delincuentes condenados

Con la condena de los 11 acusados llevados a juicio oral concluyó uno de los procesos judiciales más relevantes desarrollados en la región de Valparaíso desde la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal. La causa permitió desbaratar una célula de la organización criminal transnacional «Tren de Aragua» que operaba en Viña del Mar, Villa Alemana y otras comunas, y cuyos integrantes fueron perseguidos por delitos de homicidio, secuestro, asociación criminal, tráfico de drogas, tráfico de armas, porte y tenencia de armamento y municiones, además de lavado de activos.

El juicio se extendió por cerca de dos meses y estuvo precedido por una investigación de aproximadamente dos años, que involucró a diversas unidades especializadas del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones (PDI), como la Brigada de Investigación Criminal de Viña del Mar, la Brigada de Homicidios de Valparaíso, la Brigada Investigadora de Lavado de Activos, analistas del Servicio de Impuestos Internos y fiscales especializados del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), entre otros organismos que trabajaron de manera coordinada en la causa.

Al realizar un balance de los resultados obtenidos, el fiscal jefe del Sistema de Análisis contra el Crimen Organizado de la región de Valparaíso, José Antonio Uribe, señaló que "estamos logrando la condena de los 11 acusados, por delitos de asociación criminal, tráfico de drogas, tráfico de armas, lavado de activos, también homicidios, de la facción del «Tren de Aragua» que operaba en la región de Valparaíso". De igual forma, destacó la magnitud de esta investigación que permitió acreditar el funcionamiento completo de esta estructura criminal de origen venezolano.

El persecutor explicó que la investigación se inició a comienzos de 2024 y que el principal operativo se concretó en agosto de ese mismo año, cuando fueron detenidas 19 personas. Ocho de ellas ya habían sido condenadas anteriormente mediante procedimientos abreviados, mientras que los otros 11 enfrentaron el juicio oral que acaba de concluir, elevando a 19 el número total de condenados vinculados.

Uribe también destacó que uno de los principales logros del proceso fue haber acreditado judicialmente la existencia y funcionamiento integral de una organización criminal de alta peligrosidad, logrando condenas por delitos asociados al tráfico de drogas, tráfico de armas y lavado de activos, además de establecer que todos los acusados formaban parte de una asociación criminal destinada a la comisión de diversos ilícitos de alta peligrosidad, los cuales se cometían en la Quinta Región.

Respecto de la estructura interna de la banda, los integrantes cumplían distintas funciones dentro de la organización, existiendo un líder encargado de dirigir las operaciones, mientras otros desarrollaban tareas vinculadas a la venta de drogas, labores de protección, ejecución de hechos violentos y manejo de recursos económicos.

Sobre el líder de la agrupación, el fiscal explicó que "el cabecilla es Carlos Padilla, alias «El Toro», que el fallo lo acreditó como el líder de la organización y tiene una condena más alta por eso, también era quien custodiaba y manejaba las armas de fuego y se las entregaba a las personas que ejercían violencia con estas, y era la persona que tenía mayor cantidad de dinero en lavado activo".

En cuanto a la forma en que actuaba la organización, Uribe señaló que "básicamente era una organización que traficaba droga y para ello utilizaba la violencia como homicidios, amedrentamientos, etcétera; uno para despejarse el territorio de otros narcotraficantes, particularmente nacionales, y también para amedrentar a la comunidad y causar una sensación de terror que les permitía actuar impunamente en sus hechos. Posteriormente, además, ellos tenían armas de fuego, fueron condenados por tráfico de armas de fuego también con gran cantidad de armas de fuego, las que incluso fueron utilizadas en los homicidios".

La investigación estableció que la célula operaba principalmente en distintos puntos de la región de Valparaíso, especialmente en sectores asociados al tráfico de drogas en la comuna de Viña del Mar, como la plaza Vergara, y también en Villa Alemana, particularmente en el sector conocido como La Torta, lugares donde la organización buscaba consolidar espacios de control para sus actividades ilícitas.

Respecto de las sanciones que arriesgan los condenados, el Ministerio Público informó que la lectura de sentencia quedó fijada para el próximo 21 de julio. En esa instancia se conocerán las penas definitivas, aunque la Fiscalía ya adelantó que está solicitando castigos que van desde los 20 años de presidio para quienes tuvieron menor participación hasta presidio perpetuo para los principales líderes de la banda.

Consultado acerca de si esta investigación permitió desarticular al Tren de Aragua en la región de Valparaíso, Uribe sostuvo que "entendemos que este ha sido un golpe contundente. Tenemos que estar permanentemente trabajando para evitar una rearticulación de una organización tan peligrosa como el «Tren de Aragua», pero sí hemos notado una baja sustancial en cuanto a los homicidios cometidos por el «Tren de Aragua» o actos de violencia cometido por organizaciones venezolanas en en la región de Valparaíso, lo cual nos da cuenta que ha sido un golpe eficiente".

Asimismo, el fiscal destacó que el alcance de esta causa fue más allá de las condenas obtenidas en el juicio oral, ya que a partir de los antecedentes reunidos se originaron dos investigaciones nacionales por lavado de activos, desarrolladas en junio de 2025 y hace dos meses, permitiendo perseguir el patrimonio y las finanzas de la organización, estrategia que el Ministerio Público considera fundamental para debilitar de manera permanente la capacidad operativa de estas bandas criminales.

El caso se transformó así en un precedente para la persecución del crimen organizado en la región de Valparaíso, no sólo por la cantidad y gravedad de los delitos acreditados, sino también por la utilización de nuevas herramientas investigativas, entre ellas mecanismos de cooperación eficaz, declaraciones anticipadas de testigos protegidos y medidas especiales de protección para intervinientes..

PURANOTICIA