Histórico: Consejo de Monumentos Nacionales aprueba reinicio del proyecto de alcantarillado y agua potable para Maitencillo

Una noticia largamente esperada por la comunidad de Puchuncaví fue confirmada este jueves, tras una reunión entre el senador Francisco Chahuán y representantes del Consejo de Monumenros Nacionales.

Se trata del reinicio del proyecto de alcantarillado y agua potable para la localidad de Maitencillo.

El avance fue posible gracias a la aprobación técnica del Consejo de Monumentos Nacionales y el respaldo financiero del Gobierno Regional de Valparaíso.

El parlamentario valoró el hito: "Muy buenas noticias para la comuna de Puchuncaví y especialmente para la localidad de Maitencillo. Primero, fuimos a pedir los recursos al Gobierno Regional, y la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales para viabilizar la modalidad de alcantarillado se resolvió. Esto implica efectivamente que se van a poder reiniciar las obras, y poder llevar agua a la localidad. Es un tremendo logro técnico y profesional por parte del Consejo, porque finalmente se logró una aspiración soñada por más de 50 años: que Maitencillo tenga agua potable”.

Por su parte, la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y del Consejo de Monumentos Nacionales, Nélida Pozo, resaltó el trabajo conjunto que permitió destrabar este proyecto vital para la zona.

“Es una buena noticia. Que una comuna cuente con agua es fundamental para garantizar una vida digna para las personas. Y creo que lo hemos logrado en conjunto. Quiero agradecer al equipo de Monumentos Nacionales y a su jefa jurídica, Leyla Plasencia, porque hemos tomado decisiones y establecido nuevos procedimientos para actuar con mayor agilidad y transparencia, garantizando la confianza de que estamos haciendo bien las cosas”, afirmó.

El proyecto representa un avance histórico en materia de infraestructura sanitaria para la comuna, y responde a una demanda ciudadana que se ha extendido por más de cinco décadas.

