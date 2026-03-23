Histórico acuerdo por el río Maipo une a Valparaíso y Santiago en defensa del agua

En el Santuario de la Naturaleza Humedal Río Maipo, donde el caudal que nace en la cordillera finalmente se encuentra con el océano, los Gobiernos Regionales de Valparaíso y la región Metropolitana firmaron un acuerdo birregional inédito para la protección y regeneración de toda la cuenca del río Maipo, un sistema clave que conecta territorios desde Santiago hasta la costa de la provincia de San Antonio.

La iniciativa, enmarcada en el Día Mundial del Agua, busca enfrentar de manera coordinada la crisis hídrica que afecta a ambas regiones, poniendo énfasis en la gestión compartida de un recurso que es vital tanto para el consumo humano como para la agricultura y los ecosistemas.

El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, destacó la relevancia estratégica del lugar: “Para nosotros este no es cualquier humedal, es la desembocadura de un río que es fundamental para la vida y el desarrollo económico y social de la región metropolitana”. En esa línea, subrayó la necesidad de replicar experiencias exitosas aguas arriba: “Nos parecía importante venir a conocerlo con todo mi equipo y buscar la manera de replicar aquello que sea adaptable a la realidad de la cuenca”.

Desde la región de Valparaíso, el gobernador Rodrigo Mundaca relevó el impacto directo que tiene el Maipo en el territorio: “Es una cuenca que irriga la Región Metropolitana y también la Región de Valparaíso. De esta cuenca depende la vida de los ecosistemas, la actividad agrícola y también de los pescadores artesanales”.

El acuerdo marca un precedente en la coordinación entre regiones, dejando atrás la fragmentación institucional en la gestión del agua. “Nunca se había visto una iniciativa en la cual compartimos conocimientos, saberes y prácticas con otro gobierno regional”, afirmó Mundaca, valorando el carácter pionero del convenio.

CRISIS HÍDRICA Y URGENCIA DE ACCIÓN

Ambas autoridades coincidieron en que la cuenca del Maipo enfrenta presiones crecientes, desde la contaminación hasta la sobreexplotación, en un contexto agravado por el cambio climático. Orrego advirtió que “el 80% del agua potable que consumimos en Santiago viene del río Maipo” y alertó que “si no lo protegemos desde su origen hasta el mar, no vamos a tener agua para las próximas generaciones”.

Asimismo, enfatizó que el desafío va más allá de diagnósticos: “Ya no más diagnóstico, estamos sobre diagnosticados. Lo importante ahora son obras concretas como esta que estamos viendo hoy día aquí en Santo Domingo”.

Mundaca, en tanto, vinculó la discusión hídrica con el debate ambiental nacional, señalando que decisiones recientes generan preocupación: “El retiro de decretos ambientales es una mala señal (…) cuando se toman decisiones de esta naturaleza, se hipoteca la vida de las personas”.

RESTAURACIÓN DEL HUMEDAL Y ROL DE LA COMUNIDAD

Durante la jornada también se revisaron los avances del proyecto de restauración del humedal, ejecutado por Fundación Cosmos en conjunto con el Gobierno Regional de Valparaíso y el municipio de Santo Domingo.

Desde la organización, su director destacó el impacto del trabajo conjunto: “Hemos podido lograr una alianza público-privada concreta, restaurar un ecosistema y devolverlo como bien público después de haber estado por décadas bajo escombros”.

El proyecto no solo apunta a la recuperación ambiental, sino también al vínculo con la comunidad. “Se trata también de las personas, de cómo pueden disfrutar un lugar, aprender de él y llevar eso a sus vidas cotidianas”, agregó, invitando a los vecinos a involucrarse en la conservación del humedal.

UN RÍO QUE UNE TERRITORIOS

El río Maipo, que nace en la cordillera de la región Metropolitana y desemboca en el litoral de la región de Valparaíso, se consolida así como un eje de cooperación territorial. La nueva alianza busca protegerlo de manera integral, entendiendo que su futuro impacta directamente la calidad de vida de millones de personas.

“Esta es una cuenca que hermana a nuestras regiones”, concluyó Mundaca, marcando el espíritu de un acuerdo que apuesta por la colaboración para enfrentar uno de los mayores desafíos ambientales del país.

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