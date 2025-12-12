Histórico acuerdo permitirá mejorar seguridad y condiciones laborales en cementerios de Valparaíso: se creará un crematorio municipal

El Sindicato de Trabajadores de Cementerios de Valparaíso (Sitracem) cerró una de las negociaciones más relevantes de los últimos años con la Corporación Municipal de Valparaíso, alcanzando un acuerdo que permitirá subsanar graves problemas de seguridad que afectan tanto a los funcionarios como al público.

Además, se lograron incorporar mejoras laborales significativas para quienes trabajan a diario en los cementerios 1, 2 y 3 de la Ciudad Puerto. El pacto también contempla la proyección de un crematorio municipal para 2026, infraestructura que permitirá generar nuevos recursos para seguir modernizando la red de cementerios porteños.

El presidente de Sitracem, Ivo Vuskovic, destacó que "estamos celebrando un acuerdo muy beneficioso, no solo para nosotros como trabajadores, sino también para la comunidad porteña y para los cementerios 1, 2 y 3. Este acuerdo nos permite proyectar mejoras importantes para el futuro, como el desarrollo del crematorio municipal, y avanzar en condiciones laborales que llevábamos años esperando”.

Por su parte, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, valoró que"pudimos ser capaces de lograr acuerdos para caminar hacia un horizonte común, donde entendemos nuestros cementerios como puntos patrimoniales, puntos turísticos, pero también como puntos donde la comunidad porteña se refugia cuando pierde a un ser querido”. En ese sentido, la máxima autoridad comunal recalcó que esta importancia se va a traducir “en mejoras para nuestros funcionarios” de los cementerios.

En tanto, el abogado del sindicato, Enrique Kittsteiner, resaltó que "esta es, tal vez, una negociación colectiva de las más exitosas que se pueda conocer, y no habría sido posible si no hubiéramos tenido una contraparte como la que tuvimos”, y destacó también que “la nueva administración municipal, encabezada por la alcaldesa Camila Nieto y todo su equipo, permitió poder llegar a un resultado claramente positivo y favorable para nuestros representados”.

El acuerdo permitirá avanzar en seguridad, dignidad laboral y desarrollo estratégico para los cementerios de Valparaíso, fortaleciendo su valor patrimonial y comunitario, y garantizando mejores condiciones para las familias y para quienes sostienen diariamente su funcionamiento.

PURANOTICIA