Histórica jornada solidaria: Villa Alemana supera los $25 millones en masivo evento Teletón

En una jornada calificada como histórica, Villa Alemana cerró su campaña Teletón 2026 superando ampliamente la meta comunal. Hasta las 22:00 horas de este sábado, la ciudad había reunido $25.495.227, más de $9 millones por sobre los $16 millones fijados para este año.

El resultado también superó lo conseguido en 2025, cuando la comuna partió con una meta de $8 millones y terminó reuniendo cerca de $16 millones. Este año, en una jornada que comenzó a las 9 de la mañana y se extendió hasta pasadas las 22 horas de este sábado en el Parque Cívico Belén, ese monto se fijó como nuevo desafío y nuevamente fue sobrepasado.

El alcalde Nelson Estay destacó el carácter histórico del resultado. “Estamos ante un hecho inédito acá en la comuna. Villa Alemana hoy día dijo presente y llegamos a una meta muy superior a lo que nosotros esperábamos. Partimos el año pasado con una meta de ocho millones y se llegó a 16; hoy pusimos 16 y ya estamos en casi 26 millones”, señaló.

La actividad se consolidó además como el evento comunal de Teletón más grande que se realiza en la provincia de Marga Marga, convocando a dirigentes sociales, voluntarios, más de 30 colegios, agrupaciones, comerciantes y emprendedores, además de miles de vecinos de la ciudad y provincia que se congregaron en el céntrico parque.

La productora general del evento, Camila Figueroa, detalló que la programación reunió a más de 25 números artísticos y más de 200 artistas en escena. “Tuvimos academias de danza, un bloque deportivo, un bloque urbano, una banda de cumbia aparte de Sonora Malecón, que se llama Sin Receta. Tuvimos dobles de María José Quintanilla, Tommy Rey y Sabrina Carpenter. También hubo un bloque infantil con Los Trompitos y las Guerreras K-pop”, señaló.

Durante la jornada hubo además actividades deportivas, autos tuning y de carrera, participación de Bomberos y espectáculos familiares, además de stands de completos, jugos, artesanía y hasta cortes de pelo. Pero, sin duda, la presentación de la Sonora Malecón fue uno de los momentos centrales en un día marcado por la solidaridad y la alta convocatoria, además de la seguridad y el carácter familiar de la jornada.

El alcalde Estay también recalcó que el logro de superar ampliamente la meta 2026 fue colectivo. “Aquí la Teletón es de la ciudad. Todos estamos comprometidos: los comerciantes, la Cruz Roja, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, los emprendedores, el municipio y las familias. Todos nos pusimos en la línea para poder lograr la meta y efectivamente la superamos”.

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